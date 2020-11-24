周大幅中期多賺46%　中期息16仙　港、澳同店銷售跌近66%

周大福（1929）公布，截至六月底止，中期純利22.32億元，按年增45.6%；每股盈利0.22元，派中期息0.16元。

期內，收入下跌16.5%，至246.73億元，按年跌16.5%；隨著新冠病毒疫情放緩，內地收入錄4.9%增長，營業額貢獻佔比高達86%；不過港、澳及其他市場的業務，受宏觀環境挑戰，及主要過境口岸關閉影響，營業額按年下跌62.9%。

同店銷售方面，內地維持平穩；港、澳下跌65.7%；國際金價急升，黃金首飾及產品的營 業額，上半年下降21.2%；其對集團營業額佔比於期內下降至60.9%；相反內地在國際旅 遊限制下，出現強大內需，促使期內鐘錶營業額錄得17%的增長。

截至9月底，集團零售網絡擴展至4,153個零售點，2021財年淨增加303個零售點。另外，由今年10月1日至11月18日，零售值按年增長17.7％；其中香港、澳門及其他市場的零售值下跌11.1％，內地零售值增長25.7％。

此外周大福指出，在今年10月1日至11月18日期間的營運數據，零售值按年增長17.7%，其中內地市場增加25.7%，港澳市場下跌11.1%；又指出內地市場同店銷售增長12%，港澳市場則跌24.3%。