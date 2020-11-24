松齡護老半年多賺31%　主席鄧耀昇︰輕資產模式　加快複製業務

松齡護老集團﹙1989﹚公布上半年中期業績，股東應佔利潤按年升31%至1,190萬元，期內收入按年升13.4%至1.209億元，平均入住率為94.7%，而去年同期則為93.5%。

集團表示，將探索新的業務模式，以利用品牌及專業知識為香港及大灣區地區的外部業主提供管理服務。集團主席及執行董事鄧耀昇表示，將以輕資產模式發展，有助集團快速在各市場複製業務，包括在大灣區提供護老服務管理，以至設立學院，提升專業護理的標準，並加強服務水平。「大灣區有不少機會，定出松齡標準及設立學院，透過提升人才及收購，令集團可快速發展，將人手樽頸問題變成優勢。」

鄧耀昇補充，集團已與中山的發展商簽署諒解備忘錄，並正與珠海等地的發展商、保險機構探索合作機會。同時集團會在高端市場探索，如在大型屋苑提供高質素護理服務，以至服務式住宅類護理服務。

他補充，因市況轉差，不少餐廳及教育場所倒閉，面積涉逾萬呎，也可轉為護老中心，「業主在此市況，找租客不容易，集團會用專業營運角度，幫佢地營運」。

另外，集團行政總裁陳業強指，因走輕資產擴張模式，聘請顧問團隊，制定資歷架構，「洗費不多」，料涉數百萬元，好處是壓縮資本開支。