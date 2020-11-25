恒指升逾300點　舊經濟股強勢　銀行、地產及油股造好｜持續更新

疫苗面世的預期升溫，隔晚美股道指首次升穿3萬點，收市報30046點，升454點。標指同創新高，報3635點，升57點。納指升破萬2點，收市報12036點，升156點。Tesla市值突破5,000億美元，收市升逾6%。

【11:14】恒生指數升逾400點

港股升逾400點，重上27000點大關。恒指現報27027點，升439點或1.65%，成交額821億元。

【11:03】恒生指數升逾300點

恒指最新307點或1.16%，報26895點，27000點大關尚待攻破。

舊經濟股持續反攻，滙控﹙0005﹚大升近7%，報42.5元。

另外，中石化、中海油升逾4%，而中石油亦升3.48%。

施政報告宣讀在即，新世界﹙0017﹚、恒地﹙0012﹚升近5%，新鴻基﹙0016﹚亦升逾3%。

【09:36】恒生指數升逾300點

港股高開後續造好，恒指最新升346點或1.3%，報26934點；國指升96點或0.91%，報26916點；科指升1點，或0.02%，報8109點。大市成交額180億元。

三桶油造好，中石油﹙0857﹚、中石化﹙0386﹚及中海油﹙0857﹚齊升逾2%。

滙控重上40元大關，報40.7元，升2.39%。

另一邊廂，創科﹙0669﹚挫4%，小米﹙1810﹚績後續回吐，挫2.39%

【09:20】恒生指數高開231點

恒生指數高開231點，開報26819點。國指升58點，開報10671點。滙豐（0005）大升3.3%，開報41.05元，是7月以來首越40元關。港銀跟升，恒生（0011）及中銀香港（2388）升約1%。

疫苗面世憧憬，刺激舊經濟股反撲，友邦（1299）、港交所（0388）升1.8%及0.6%。平保（2318）、建行（0939）升1.1%及0.2%。

小米（1810）今早低開2.4%，開報26.5元。小米第三季經調整純利增長18.9%，麥格理將小米評級下調至「落後大盤」，予目標價21.3元。