中國國務院副總理劉鶴︰國內大循環絕不是自我封閉

《人民日報》今日（25日）發表中國國務院副總理劉鶴的文章《加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局》指出，「從國內大循環與國內國際雙循環的關係看，國內循環是基礎，兩者是統一體。國內大循環絕不是自我封閉、自給自足，也不是各地區的小循環，更不可能什麼都自己做，放棄國際分工與合作。要堅持開放合作的雙循環，通過強化開放合作，更加緊密地同世界經濟聯繫互動，提升國內大循環的效率和水平。可以說，推動雙循環必須堅持實施更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放。」

劉鶴在文中指出，推動金融更好服務實體經濟，健全現代流通體系。金融是實體經濟的血脈。堅持以服務實體經濟為方向，對金融體系進行結構性調整，大力提高直接融資比重，改革優化政策性金融，完善金融支持創新的政策，發揮資本市場對於推動科技、資本和實體經濟高水平循環的樞紐作用，提升金融科技水平。

增強消費對經濟發展的基礎性作用，全面促進消費，提升傳統消費，培育新型消費，發展服務消費。發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，拓展投資空間，優化投資結構，推動企業設備更新和技術改造，推進一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設。

市場普遍對中國經濟有信心，認為疫情對中國影響有限。（新華社）

劉鶴表示，房地產業影響投資和消費，事關民生和發展。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持租購併舉、因城施策，完善長租房政策，促進房地產市場平穩健康發展。

他進一步指出，暢通國民經濟循環要着力優化供給結構，改善供給質量，堅定不移建設製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國，優先改造傳統產業，發展戰略性新興產業，加快發展現代服務業。要推動農業供給側結構性改革，確保糧食等重要農產品安全，將經濟發展的底盤牢牢托住。要全面實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，釋放農村農民的需求。

劉鶴稱，要進一步擴大市場準入，創造更加公平的市場環境，在更高水平上引進外資。要加快推進貿易創新發展，提升出口質量，擴大進口，促進經常項目和國際收支基本平衡。