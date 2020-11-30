財經拆局｜鄭志剛靚刁入主民眾金融　新世界系金融王國雛形漸現

新世界（0017）第三代舵手鄭志剛的金融佈局逐漸浮面！繼買入富衛保險及搞虛銀富融銀行後，近日鄭氏更化身「白武士」，打救自2019年反覆停牌的民眾金融（0279），進一步擴大新世界金融王國。2009年周大福將旗下的大福證券售予海通證券，十年過去了，第三代再次買入金融證券業務，最新佈局令外界有不少憧憬。

民眾金融堪稱港股經典，2018年獲資本玩家張永東入局後，一度由4.5元水平暴炒至20.6元，市值高達300億元。可惜，僅曇花一現，股價其後暴跌，最多跌逾九成，晉身仙股行列，且因無力償還債務而面臨清盤，2019年斷斷續續停牌至今。

該股沉寂多時，近日重投投資者的眼光。事緣公司11月17日 公布，鄭志剛旗下Radiant Alliance Limited擬以2.81億元購入75%股權，換股價0.01614元較公司停牌前股價0.09元折讓82%，完成後鄭志剛持股量達75%，入主民眾金融。

民眾金融獲鄭志剛以2.81億元，購入75%股權。（民眾金融Facebook圖片）

靚刁入主民眾金融

今次鄭志剛收購涉及兩部曲，先出貸款2億元予民眾金融還債，取得民眾持有的證監會牌照，餘下的8,000萬元則待公司復牌再支付，以順利入主民眾。以2.8億元買入75%股權來計，民眾「殼價」只有約3.7億元。

雖說倘民眾無法復牌，先前的貸款就無法取回，但外界認為成事機會十分高。倘若鄭志剛順利入主，變相只是以買殼的價錢，一併取得民眾金融的資產及上市地位。

截至2019年9月底止，民眾金融的資產淨值達10億元，雖然未知當中有多少「水份」，但即使打折扣，爛船仍有三斤釘，料打折後資產仍然值錢，單是其牌照及主板殼價已值回票價。再者，以往主板公司「殼價」高峰期叫價約7億至8億元，惟近年供過於求，「殼價」回落至4億至5億元。

鄭志剛將取得民眾金融的牌照。

較大時代執平貨

2015年港股大時代，連帶本地證券行牌價都水漲船高，一間單是擁有1、4及9號牌的券商都可以叫價上千萬元，高峰期更試過接近二千萬元。2016年本地券商華富﹙0952、現己改名中國通海金融﹚賣盤予深圳泛海控股，當時以10.97億元出售51%股權予泛海。

儘管近年受內地經濟轉差及中美質易戰影響，牌價逐漸回落，但6號﹙就機構融資提供意見﹚、9號﹙資產管理﹚牌仍有吸金力，如香港目前只有約300家擁有6號牌的機構。相比起今次民眾金融以不足三億元易手，鄭志剛等於執平貨。

翻查民眾金融2019年中期報告，集團有齊證監會1、2、4、6、9號牌照，及保險經紀牌照。此外，還持有一間上海的證券公司「申港證券」，主要經營A股證券及資產管理業務，並持有內地相關金融牌照。

有金融界人士表示，鄭志剛﹙Adrian﹚有信心公司能復牌才出手，「Adrian無把握唔會搞咁大壇嘢拎幾個牌，6號牌係難拎，但絕對唔值呢個價，反而內地的申港證券仲有機會拆出嚟。佢都係計過哂搞得掂先出手做白武士，估計係貪隻殼夠乾淨，中港兩地都有金融牌，方便之後注資金融業務落去。」

金融界人士透露，民眾中港兩地都有金融牌，方便之後注資金融業務落去。

鄧聲興：新世界搞金融科技有協同效應

鳯凰無寶不落，鄭志剛意欲平價買殼，今次以荀價買起民眾金融及其金融牌照，將新世界地產版圖拓展至金融領域。

今次是鄭志剛繼2019年夥拍騰訊（0700）及港交所（0388）合組公司取得虛擬銀行牌照，合組富融銀行後，再一次涉足金融業務。事實上，新世界系新創建﹙0659﹚早於2018年以215億元購入富通保險，現在看來富通保險是鄭志剛拓展金融業務的序幕。

鄭志剛夥拍騰訊及港交所取得虛擬銀行牌照，合組富融銀行。(資料圖片)

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，新世界本身業務十分多元化，早年新創建買富通保險都提過，可以運用新世界買樓及買珠寶的數據，為客人訂造財富管理計劃。此外，保單所收的保費亦可以再投資於新創建的公路項目，形成協同效應。

新世界並非首次涉足金融業務，周大福旗下的大福證券早在2010年以18.22億元，出售60.48%股權予中資海通證券，並易名為海通國際。今次走回頭路大搞金融，他卻指有牌照之後未必一定要搞傳統金融業務，可以搞線上金融產品，「有很多digital asset（虛擬資產）可以搞，但首要是有相關牌照」。加上，現時大家族的family office（家族辦公室）都會投資新經濟項目，反而不會在上市公司投資，始終投資期長。他認為，以鄭志剛一向都走創新路線，料不會搞傳統金融，或會帶給市場驚喜。

鄧聲興認為有金融牌照後，可搞線上金融產品。

民眾證券上週三（25日）「巧合地」表示，未來將投放更多資源於開發金融科技服務。同時，它又提及鄭志剛早前成立富融銀行，發展虛擬銀行業務，並指未來會與鄭志剛更緊密合作，發展數碼及虛擬金融服務。

事隔十年，走創新路線的鄭志剛再次買入金融業務，配合科技數碼化，會否成為本港金融科技巨頭？