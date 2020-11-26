美股三大股指收盤漲跌不一　納指創歷史新高

美國11月25日三大股指收盤漲跌互現，道指、標普500指數雙雙收跌，納指盤中一度漲至近12115點，創歷史新高，尾盤有所回落，不過仍創下歷史收盤最高。

道瓊斯收盤下跌173.77點或0.58%，報29872.47點；納斯達克漲57.61點或0.48%，報12094.4點；標普500跌5.76點或0.16%，報3629.65點。

美股大型科技股多數收漲，蘋果漲0.75%，亞馬遜漲2.15%，奈飛漲0.44%，谷歌漲0.01%，臉書（Facebook）跌0.48%，微軟收平。

道指24日首次收於30000點關口上方，是該股指125年歷史的又一個里程碑。（路透社）

美股能源股全線走低，埃克森美孚跌2.86%，雪佛龍跌3.63%，康菲石油跌1.73%，斯倫貝謝跌0.58%，西方石油跌0.3%。

中概股漲跌參半，阿里巴巴跌0.82%，京東跌1.77%，百度漲1.22%；途牛漲24.30%，優信漲17.14%，雲集漲14.92%，魔線漲7.09%，蔚來漲0.36%；新氧跌9.41%，小鵬汽車跌9.17%，如涵跌6.17%，理想汽車跌7.37%，微博跌1.87%。

11月迄今，道指漲幅已超13%，比3月份全球各地新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發時的年內低位高出10000點。標普500指數逼近歷史最高水平，分析師預計該指數2020年將突破3800點。

美銀表示，經濟復甦未見削弱，全球很可能會在2021年下半年重新開放，但是疫苗研發與經濟復甦帶來的樂觀情緒已大致在股市中得到體現。現在的風險在於疫苗如何推廣落實、財政刺激政策延遲以及更長的封鎖期等可能性。」