特斯拉在美大規模召回逾9000輛汽車　涉安全隱患問題

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）昨日（25日）在官網上表示，特斯拉（Tesla）正申請召回9,136輛汽車，召回車輛的車頂內飾可能發生分離，以及螺栓未正確擰緊。

綜合媒體報道，NHTSA稱，召回的汽車涵蓋了9,136輛2016年款Model X的車型。該車型在擋風玻璃的車頂前部和車頂中央分別配備裝飾性貼花，這兩個貼花可能是在沒有使用底漆的情況下，被粘合在一起，隨着時間推移，附着力減弱，可能會導致一條或兩條貼花在駕駛過程中與車輛分離。

特斯拉在美申請召回近萬輛電動車。圖為服貿會上特斯拉展台。（新華社）

此外，將召回401輛2020年款Model Y的車型，連接這批車輛前上控制臂和轉向節的螺栓可能未正確擰緊。NHTSA表示，由於不充分緊固，上控制臂可能會從轉向節分離。

中國央視財經此前報道，比利時魯汶大學的研究人員23日發佈的一項研究顯示，特斯拉Model X或存在重大安全漏洞。研究人員表示，他們發現特斯拉Model X的無鑰匙進入系統存在重大安全漏洞。研究人員開發的駭客攻擊程序，可以繞開密鑰卡中新改進的加密技術。

研究人員表示，駭客完成第一步攻擊只需要90秒，利用特斯拉無鑰匙進入系統中的安全問題，可以成功將車輛解鎖。駭客只需要在儀表盤下操作一分鐘就可以註冊自己的車鑰匙，隨後將車開走。而整個過程在幾分鐘之內就能完成。