比特幣大漲企19500美元樓上　距歷史高點僅一步之遙

11月25日，比特幣站上19,500美元/枚，續創近三年新高，距離歷史高點19,891美元僅「一步之遙」。11月份以來，比特幣漲勢驚人，自月初以來漲幅接近四成。

CoinMarketCap數據顯示，11月1日比特幣收盤價為13,737美元，與截至25日收盤價19,107美元相比，漲幅已達39%。

內媒引述OKExResearch首席研究員表示，今輪比特幣上漲的直接原因是部分國外傳統機構進入比特幣市場，帶來大量買入資金。

他表示，一方面，比特幣的總量是有上限的，目前已產出的總量在1,800萬枚左右；另一方面，比特幣的持倉籌碼本來就是高度集中的，早期入場的礦工和投資者持有大量的比特幣。因此，市場上實際流通的比特幣數量本就不是很多，傳統機構入場帶來的巨量資金及其帶動的市場熱情，很容易將比特幣的市場價格拉高。

「目前雖然比特幣價格快速上漲，但比特幣的價值卻一直存爭議。」力研諮詢公司創始人谷燕西表示，比特幣沒有底層資產支持，它的價值完全是市場通過交易買賣達成的共識。這種共識完全是市場交易者的主觀判斷。在這個方面，比特幣同市場中交易的其它產品有本質的不同。這也是一些主流的金融從業者完全不認可比特幣的原因。他們認為比特幣完全沒有價值，是投機的結果。