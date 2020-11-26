恒指輕微偏軟　阿里健康績後升3.6%｜持續更新

美股在感恩節假期前靜，道指由3萬點回落，收市報29872點，下跌173點。納指觸及12114點新高後，收市升幅收窄至57點，收報12094點。標指跌5點，報3629點。聯儲局公布的11月議息會議紀錄顯示，與會者認為無需立即調整資產購買的步伐及組成，但若情況發生變化，將允許調整購債計劃。

【11:14】恒指現升52點 阿里健康績後升3.6%

恒指早段升後曾一度回落，現報26721點，升52點，國指現報10636點，升78點；科技指數升66點，現報7987點。成交金額暫為512億元。

科技股騰訊（0700）升1.6%，現報582元；阿里巴巴（9988）升0.75%，現報269元，美團續升2.9%，現報302元。

阿里健康（0241）公佈業績利好，上揚3.6%，現報20.4元。

【10:02】濠江機電瀉逾七成

港股輕微偏軟，恒指現報26660點，跌9點或0.04%；國指報10594點，升36點或0.35%；科指升55點或0.7%，報7976點。大市成交暫錄210億元。

再有細價股突然「暴瀉」，濠江機電﹙1408﹚大瀉逾七成，最新報1.16元，瀉73.39%，成交額4,380萬元。

【09:55】本地地產股下瀉

大摩料施政報告有利地產股，但今早板塊要回吐。九倉（1997）跌2.6%，信置（0083 )跌2.1%。長實（1113）及新地（0016）跌逾1%。

【09:51】A股初段靠穩

上證指數初段報3367點，升5點。深證成份指數報13672點，升16點。創業板指數報2626點，升10點。

【09:20】恒生指數高開25點

恒生指數高開25點，開報26695點。國指升22點，報10579點。阿里巴巴（9988）升1.1%，報270元。騰訊（0700）升1%，報578.5元。美團（3690）升1.7%，報298.6元。

港交所（0388）升0.9%，報386.6元。滙豐（0005）回吐1.7%，開報41.65元。建行（0939）跌0.7%，報5.85元。