劉鶴：中國全年經濟正增長是大概率事件

國務院副總理劉鶴上周六（21日）在北京出席2020金融街論壇年會開幕式並發表演講，指出中國今年國內生產總值（GDP）從第二季由負轉正，增長3.2%，勝預期；進入第三季更高速增長至4.9%，此意味著中國的經濟發展逐季轉好，因此他表示可實現全年正增長是「大概率」的事件。

另一方面，人民銀行發佈第三季度中國貨幣政策執行報吿指出，從中長期來看，中國經濟已步入穩定中發展，高質量發展的基本面並沒有改變。目前，中國已轉向高質量發展階段，持續發展具有多方面優勢和條件。

報吿又指，健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。另外，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度。

人行指內地經濟中長期向好

報告又指出，在下一階段，會完善貨幣供應調控機制。根據宏觀形勢及市場需要，科學把握貨幣政策操作力度﹑節奏及重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅缺不搞「大水漫灌」，不讓市場的錢溢出來。

人行指出，將積極完善債券市場管理制度建設，促進公司信用類債券訊息披露標準統一。堅持市場化﹑法治化原則，完善債券違約風險防範及處置機制。加強金融市場基礎設施統籌監管，實現債券市場基礎設施互聯互通落地。

報告又指出，將健全市場化利率形成及傳導機制，持續深化貸款市場報價利率（LPR）改革，鞏固市場化LPR報價機制。

人行指出，實現全年經濟正增長屬大概率事件，中長期而言，內地經濟穩中向好﹑長期向好，高質量發展基本面並無改變。