港股午後續跌　大快活午後抽升3%　美團升逾1%｜持續更新

美國總統特朗普首提「離開白宮」。據報，特朗普表示，如果選舉人團投票給當選總統拜登，他將離開白宮。特朗普昨又稱，新冠疫苗將最早在下周開始交付，最初將發給一線工人、醫務工作者和老年人。
【13:30】港股午後續跌 阿里回升至270元 美團升逾1%
港股午市後繼續下跌，恒指現報26770點，跌49點；科技指數現報8094點，升37點。
阿里（9988）午市後回升，現報270元或升0.37%；美團（3690）續升1.5%，現報312.6元。騰訊（0700）無升無跌，現報586.5元。
【13:07】大快活中期多派三成股息
大快活﹙0052﹚中期多派三成股息，股價午後抽升，最新報18.3元，升3.04%。
【12:10】港股反覆偏軟 恒指午市跌42點
港股反覆偏軟，恒指午市收報26776點，跌42點或0.16%；國指收報10716點，升14點或0.14%；科技指數升36點，收報8093點；半日成交金額539億元。
半日恒指受到拖累，藍籌股友邦（1299）午市收報88.3元或挫1.7%；小米（1810）收報26.05元，或挫2.07%。
中資金融繼續造好撐市，工行（1398）午市收報4.78元，升2.36%；建行（0939）升逾1%，收報6.03元；中國太平（0966）收報13.96元，最高見14.16元創30天新高，升3.1%。
其他銀行股一樣造好，滙豐（0005）升0.12%，半日收報42.05元；恒生（0011）收報138.2元，或升近1%。
汽車股吉利（0175）午市收報22.6元，跌1.31%；比亞廸（1211）收報185.9元，跌2.1%；
【10:55】早段恒指疲弱 報26773點
早段恒指疲弱，恒指現報26773點，跌45點；國指現報10702點，升1點；科技指數升34點，現報8091點。
最活躍銀行股，建設銀行（0939）升0.84%，現報6.01元。恒生現報138.4元，或升 1.1%；工商（1398）現報4.73元，或升1.28%。
科網股略回升，騰訊（0700）現報586元；美團（3690）現報310.6元，升0.85%；惟阿里巴巴（9988）跌0.45%，現報267.8元。
【09:58】優品360曾升逾一成
優品360﹙2360﹚中期多賺逾1.6倍，股價炒上，曾升逾一成，最新仍報2.16元，升7.5%。
【09:48】內地股市窄幅向上
上證指數初段報3381點，上升11點。深證成份指數報13637點，上升37點。創業板指數報2610點，上升1點。
【09:45】內房物管股揚
內房板塊造好，融創（1918）升2.9%，中國恒大（3333）升2.5%，世茂（0813）升2.7%。物管股繼續反彈，碧桂園服務（6098）升0.5%，保利物業（6049）升2.7%。
【09:20】恒指低開60點
恒生指數今早低開60點，開報26758點。國指跌11點，開報10689點。美股昨日休市，港股今早未見方向，騰訊（0700）平開報586元，阿里（9988）升0.7%，美團（3690）回吐0.2%。
滙豐（0005）跌1.7%，報41.3元。港交所（0388）跌0.2%，報382元。平保（2318）升0.3%，報91.2元。