中國經濟│10月規模以上工業企業利潤　按年增長28.2%

撰文：童木
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中國國家統計局公布的數據顯示，10月份，規模以上工業企業實現利潤總額6,429.1億元（人民幣‧下同），按年增長28.2%，增速比9月份加快18.1個百分點。主要是去年同期基數較低、10月投資收益增加等因素，剔除短期非經營因素影響後，10月利潤增速與9月相若。
首10個月，工業企業實現利潤總額50,124.2億元，按年增長0.7%，1-9月份為下降2.4%。
規模以上工業企業中，首10個月，國有控股企業實現利潤總額12,942.6億元，按年下降7.5%；股份制企業實現利潤總額35,417.4億元，增長0.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額14,095.5億元，增長3.5%；私營企業實現利潤總額14,830.8億元，增長1.1%。
採礦業方面，１-10月份實現利潤總額3,072.3億元，按年下降34.5%；製造業實現利潤總額42,560.1億元，增長4.2%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4,491.8億元，增長5.9%。
國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，整體來看，工業企業利潤進一步穩定鞏固，實現正增長，但工業企業應收帳款增速有所上升，現金流壓力加大，此對於企業生產經營將帶來不行利。她指出，下一步的工作就是要做好「六穩」，推動工業企業生產經營健康發展。