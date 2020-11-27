瑞銀報吿：中國實際國內生產總值　2021年有望增長8.2%

瑞銀全球研究部中國策略主管劉鳴鏑近日發表中國股票策略報吿《2021年展望: 春天將至》，報吿預計中國實際國內生產總值（GDP）2021年將增長8.2%。

報吿預料2021年中國實際GDP按年增長率會在8.2%，高於今年預期的2.1%，社會融資總量料將按年增長10.8%，而今年預期增速為13.8%。預計消費按年增長10%，出口按年增長11.5%。

另外，瑞銀首席中國經濟學家汪濤周三（25日）發佈最新報吿指出，在基準情形下，預計出口和國內消費有望拉動明年中國GDP增速反彈至8.2%。

中国经济快速从疫情中恢复。（Reuters）

她表示，隨着全球經濟逐步走出今年的衰退，再加上疫苗加快研發和上市，預計明年中國出口有望增長11%至12%。隨着經濟的繼續復甦，居民收入和信心應會進一步好轉，進而提振國內消費。考慮到明年政策支持力度可能減弱，房地產活動和基建投資可能會走弱，但企業營收改善有望拉動製造業投資明顯反彈。

她強調，在今年陷入衰退後，明年全球經濟增速有望反彈至6.2%，海外對非防疫相關產品的需求應會走強，不過防疫物資出口可能走弱。2022年，預計中國經濟增速可達到6%，仍繼續受到全球經濟復甦的支撐。