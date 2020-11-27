外國專才眼中全球最佳城市為西班牙華倫西亞　香港落後幾多位？

作為亞洲國際都會，香港一向予人的印象，是相當受外國專業人士歡迎。但現實是在外國專業人士心目中，香港是否一個理想的城市。德國專才網絡機構InterNations發表最新報告，在專才眼中，全球最佳的城市為西班牙第三大城市華倫西亞，新加坡則排名第5，為一眾亞洲城市中排名最高。至於香港排名為57，為專才眼中最差的10個城市之一。

為何在專才眼中，華倫西亞為全球最佳城市，排名不單止遠高於香港，亦較西班牙首都馬德里為佳？報告指出是因為專才對當地的氣候及醫療環境相當滿意；該西班牙城市於城市生活質素指數排名第1。

報告指出專才對當地的醫療系統相當滿意﹑與休閒娛樂設施相當靠近，同時亦對他們的財政水平感到滿意。在與財政相關的分項指數，華倫西亞排名為第10；同時在當地生活亦無需擔心住屋問題。

900歐元月租可入住3房單位

《彭博》引述一名在華倫西亞生活的美國專才Derek Chandruang指出，在當地每月只須支付900歐元租金，便可入住3房單位；又指出該城市為一個理想城市，已包含所有城市生活元素。

為何香港不受專才歡迎？報告指出，專才認為在排名55的北京﹑57的香港及64名的首爾，難以融入當地文化及有家的感覺。其中在居住負擔水平，香港排名為65，反映出在當地居住是相當吃力；同時在工作與生活平衡的分項指數中，上述三個亞洲城市均排在最差的10名內。近半受訪者，予三個亞洲城市達到工作與生活平衡水平正面評價，遠不及全均平均的64%。