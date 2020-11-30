港股挫逾100點　阿里、美團弱勢　建行逆市揚近3%｜持續更新

撰文：黃捷
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【11:00】阿里失守260元
股市今早疲弱，恒指現報26771點，跌123點或0.46%；國指現報10785點，跌4點或0.04%；科技指數跌6點，現報8083點；現成交金額648億元。
滙控（0005）開市後直插後回升，現報41.9元，下跌0.24%；恒生（0011）現報136.4元，跌0.87%；建行（0939）現報6.25元，升2.5%；東亞（0023）升0.85%，現報16.58元。
阿里（9988）挫3.6%，跌穿260元，現報259.8元；美團（3690）績前挫3.6%，現報300.8元。
【09:56】 港視升4.1%
港第四波疫情爆發，港視﹙1137﹚再起炒風，該股最新升4.1%，報12.26元。
【09:45】 石股受壓
港股牛皮，恒指僅升2點，報26897點；國指升50點，報10841點；科指跌21點，報8068點。大市成交額246億元。
中海油﹙0883﹚傳被美政府納入黑名單，股價急瀉逾7%，報8.76元，成表現最差藍籌。中石油﹙0857﹚及中石化﹙0386﹚分別瀉2.66%及2.38%。
阿里巴巴﹙9988﹚跌2.67%，報262.4元。
工商銀行﹙1398﹚升3.28%。
【09:22】創科挫近3%
港股開市偏軟，恒指開報26853點，跌41點或0.15%；國指開報10781點，跌9點或0.08%；科指則報8095點，升5點。大市成額55億元。
創科實業﹙0669﹚跌2.96%，報98.2元，跑輸大市。
有消息指，滙豐控股﹙0005﹚擬徹底退出美國零售銀行業務，該股平開報42元，無升跌。
其他重磅藍籌表現，騰訊控股﹙0700﹚跌0.17%；阿里巴巴﹙9988﹚跌2.07%；友邦﹙1299﹚無升跌。