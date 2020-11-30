港股挫逾500點　失守26400點　中海油大跌逾12%｜持續更新

【15:52】港股挫逾500點

港股反彈乏力，恒指現挫逾500點，最新報26360點，大跌534點或1.99%。大市成交額達1,497億元。

中海油仍瀉逾12%，成表現最差藍籌股。中石油及中石化保持逾半成跌幅。

中國生物製藥﹙1177﹚及小米﹙1810﹚逆市升逾2%，惟無力支持大市。

【15:37】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3391點，跌16點，深成收市報13670點，跌20點，滬深300收市報4960點，跌20點，創業板收市報2631點，升12點。

【14:45】亞股低收 日股跌逾200點

亞太區股市低收，日股跌211點，收市報26433點，澳洲ASX 200指數收市報65174點，跌83點，台灣加權指數收市報13722點，跌144點，韓國KOSPI指數收市報2591點，跌42點。

【14:40】港股瀉逾400點

港股午後跌勢加深，恒指挫逾400點，最新報26449點，挫445點或1.66%。國指亦挫185點或1.72%，報10604點。科技跌55點或0.69%，報8034點。大市成交額達1,212億元。

傳被美政府納入黑名單，中海油﹙0883﹚挫12.48%，報8.27元。中石油﹙0857﹚及中石化﹙0386﹚亦挫逾半成。

螞蟻據報恐明年也難上市，阿里巴巴﹙9988﹚挫近4%，報259.4元。

美團﹙3690﹚績前挫4.6%，報297.6元。

【13:57】地產股及濠賭股皆向下

地產股表現疲弱，長實（1113）跌2.5%，報42.65元，新世界（0017）跌1.8%，報39.2元，中海外（0688）跌2.6%，報18.9元。

濠賭股方面，銀娛（0027）跌2.8%，報60元，金沙（1928）跌2.9%，報32.15元，永利（1128）跌2.8%，報13.34元。

【13:15】恒指跌幅擴大至300點

午後港股跌幅擴大，恒指跌超過300點，下試10天線，成交額增至940億。

中海油（0883）挫逾一成，報8.45元；中石油（0857）跌4.2%；阿里巴巴（9988）跌3.3%；中石化（0386）跌2.9%。

【12:10】中資金融股續跑出

恒指半日收報26760點，跌134點或0.5%；國指收報10771點，跌18點或0.17%；科技指數收報8113點，升23點。半日成交金額843億元。

據報指中芯及中海油遭美列入黑名單，天然石油中資股半日表現大挫，中海油（0883）跌幅最多，挫逾1成，午市收報8.47元；中國石油化工（0386）跌2.9%，午市收報3.66元；中國石油（0857）半日跌4.18%，收報2.52元。

科網股阿里巴巴（9988）曾跌穿260元，半日收報260.4元或挫3.4%；騰訊（0700）挫1.12%，午市收報576.5元；美團（3690）早段反覆，半日跌3.7%，收報300.4元；京東（9618）跌0.88%，收報339.8元；網易（9999）逆市上升0.28%，收報144.8元。

中資金融股續跑出，建行（0939）半日升2.3%，午市收報6.24元；招行（3968）收報51.45元，升0.3%；工行（1398）上揚逾4%，收報5.07元。

【11:00】阿里失守260元

股市今早疲弱，恒指現報26771點，跌123點或0.46%；國指現報10785點，跌4點或0.04%；科技指數跌6點，現報8083點；現成交金額648億元。

滙控（0005）開市後直插後回升，現報41.9元，下跌0.24%；恒生（0011）現報136.4元，跌0.87%；建行（0939）現報6.25元，升2.5%；東亞（0023）升0.85%，現報16.58元。

阿里（9988）挫3.6%，跌穿260元，現報259.8元；美團（3690）績前挫3.6%，現報300.8元。

【09:56】 港視升4.1%

港第四波疫情爆發，港視﹙1137﹚再起炒風，該股最新升4.1%，報12.26元。

【09:45】 石股受壓

港股牛皮，恒指僅升2點，報26897點；國指升50點，報10841點；科指跌21點，報8068點。大市成交額246億元。

中海油﹙0883﹚傳被美政府納入黑名單，股價急瀉逾7%，報8.76元，成表現最差藍籌。中石油﹙0857﹚及中石化﹙0386﹚分別瀉2.66%及2.38%。

阿里巴巴﹙9988﹚跌2.67%，報262.4元。

工商銀行﹙1398﹚升3.28%。

【09:22】創科挫近3%

港股開市偏軟，恒指開報26853點，跌41點或0.15%；國指開報10781點，跌9點或0.08%；科指則報8095點，升5點。大市成額55億元。

創科實業﹙0669﹚跌2.96%，報98.2元，跑輸大市。

有消息指，滙豐控股﹙0005﹚擬徹底退出美國零售銀行業務，該股平開報42元，無升跌。

其他重磅藍籌表現，騰訊控股﹙0700﹚跌0.17%；阿里巴巴﹙9988﹚跌2.07%；友邦﹙1299﹚無升跌。