新冠肺炎｜內地客第3季新造保單保費瀉68%至2.66億　首3季累跌82%

保險業監管局公布2020年首三季香港保險業臨時統計數字，期內毛保費總額達到4,611億港元，較去年同期增長5.5%。

2020年首三季有效長期業務的保費收入總額為4,127億元，按年升5.1%，主要包括：個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為3,493億元（升2.2%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為198億元（跌3.4%）；以及退休計劃業務，其供款為382億元（升48.5%）。

另一方面，期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為987億元（跌29.4%）：主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為905億元（跌30.8%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為78億元（跌8.2%）。保險公司於2020年首三季共發出約55,000份合資格延期年金保單並帶來$39億新造保單保費，佔個人業務總額3.9%。

由於跨境人流持續受到限制，源自內地訪客的第三季新造保單保費收縮68.3%至2.66億元，首三季累積下跌81.9%至65億元，佔個人業務總額6.6%。此顧客群組投保的保單中約98%以非整付方式支付（即非一筆過支付），而危疾、終身壽險及醫療保險分別佔這些保單的份額為48%、36%和5%。

一般保險業務的毛保費按年升近一成

在2020年首三季，一般保險業務的毛保費為485億元（升9.3%），淨保費為328億（升8.4%）。期內整體承保利潤由8.56億元升至14.35億元，仍然是由直接業務帶動。

直接業務的毛保費及淨保費分別為356億元，（升5%）和251億元（升4.9%）。意外及健康業務下跌3.8%，其中非醫療業務因外遊活動未見起色而急挫40.2%，醫療業務的增長亦放緩至3.6%。不過，受到按揭保險計劃物業樓價上限提高衍生需求所帶動，金錢損失業務的毛保費繼續大幅上升83.4%。一般法律責任業務維持6.7%的穩定增長，去年同期增幅為14.2%。

直接業務的承保利潤為12.62億元（升71.5%），主要由於2019冠狀病毒病疫情期間錄得較少申索所致。意外及健康業務的利潤達到8.66億元，僱員補償業務亦由虧損7,100萬元回復至3.08億元的盈利。

分入再保險業務受到財產損壞業務所帶動，毛保費和淨保費分別為129億元（升23.2%）及78億元（升21.8%）。承保利潤由1.2億元升至1.72億元，受惠於一般法律責任業務和貨運業務不再錄得虧損。