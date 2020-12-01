恒指半日彈244點　騰訊友邦造好　中海油逆市瀉近半成｜持續更新

港美股上日出現獲利回吐，美股三大指數全跌，道指收市報29638點，跌271點。標指上周五創新高後，周一收市報3621點，下跌16點。納指報12198點，跌7點。藥廠Moderna將向美歐申請新冠疫苗緊急使用授權，股價大升20%。

【12:10】恒指半日升244點 騰訊友邦撐大市

港股回復升勢，半日恒指收報26586點，升244點或0.93%；國指午市收報10671點，升125點或1.19%；科技指數跌勢收窄，午市收報8007點，跌12點或0.15%。半日成文金額875億元。

藍籌股騰訊（0700）利好恒指，半日升2.7%，收報578元，成交金額81.28億；友邦（1299）午市收報87.6元，升3.12%；吉利（0175）收報21.65元，升0.5%。

科網股美團成交金額居第二，達74.43億元，半日升0.07%，收報290.2元。

中海油（0883）今早大瀉後回升，午市收報7.74元，跌幅4.8%。

中資銀行股工行（1398）持續造好，半日收報5.11元，升3.8%。郵儲銀行（1658）升勢更強，半日升逾半成，收報4.6元。

【11:04】科技指數跌穿8000點

科指跌8000點，現報7996點，跌23點或0.29%。

【10:48】恒指回彈171點 歐舒丹績後升逾1成 工行升逾3%

恒指回升現報26513點，升171點或0.65%；國指現報10631點，升84點或0.8%；科指跌34點或0.43%，現報7984點。

歐舒丹（0973）昨公佈中期業績後，股價一度升逾1成，最高見18.24元，現報17.8元或升8.7%。

科網股阿里（9988）跌勢持續跌2.14%，現報255.8元；美團（3690）先升後跌，現報289.2元，跌0.28；京東（9618）跌2.5%，現報330.2元；騰訊（0700）逆市升2.58%，現報577.5元。

中資銀行股建行（0939）持續升勢，升1.65%，現報6.18元；中信（0998）現報3.43元，升2.4%；工商（1398）現報5.07元，升3%。

【10:06】河北建設突瀉近一半

今年「牛股」河北建設﹙1727﹚突瀉近半，最新報11.84元，挫46.2%。該股今日一路上揚，高位28.5元計今年來累飆近5倍。

【09:48】恒生指數升113點

港股今早反彈，恒指升113點或0.43%，報26454點；國指升55點或0.53%，報10602點；科指跌16點或0.21%，報8002點。大市成交額335億元。

恐被美列入黑名單，中海油再瀉7.7%，報7.5元。中國生物製藥﹙1177﹚亦瀉6.6%。

長和系偏，長實﹙1113﹚及長和﹙0001﹚分別跌2.59%及2.22%。

阿里巴巴亦弱勢，現報256.8元，跌1.76%。

銀河娛樂﹙0017﹚升近3%，報60.75元，重上60元大關。

【09:20】恒生指數高開81點

恒生指數81點，開報26422點。國企指數高開41點，開報10587點。美團（3690）第三季淨利潤大增至63億元人幣，主要由於理想汽車的投資回報，績後升0.7%，開報292元。騰訊（0700）反彈1.8%，開報573元。阿里（9988）續弱，跌1.8%，報256.8元。

昨日大跌13.97%的中海油（0883），指未收到美國政府機構任何正式通知，今早續瀉7.75%，開報7.5元。

港銀普遍向下，滙豐（0005）跌1.9%，中銀香港（2388）跌1.8%，但恒生（0011）升0.8%。