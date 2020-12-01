恒生指數反彈過百點　中海油續瀉近8%　阿里巴巴弱勢｜持續更新

港美股上日出現獲利回吐，美股三大指數全跌，道指收市報29638點，跌271點。標指上周五創新高後，周一收市報3621點，下跌16點。納指報12198點，跌7點。藥廠Moderna將向美歐申請新冠疫苗緊急使用授權，股價大升20%。

【10:06】河北建設突瀉近一半

今年「牛股」河北建設﹙1727﹚突瀉近半，最新報11.84元，挫46.2%。該股今日一路上揚，高位28.5元計今年來累飆近5倍。

【09:48】恒生指數升113點

港股今早反彈，恒指升113點或0.43%，報26454點；國指升55點或0.53%，報10602點；科指跌16點或0.21%，報8002點。大市成交額335億元。

恐被美列入黑名單，中海油再瀉7.7%，報7.5元。中國生物製藥﹙1177﹚亦瀉6.6%。

長和系偏，長實﹙1113﹚及長和﹙0001﹚分別跌2.59%及2.22%。

阿里巴巴亦弱勢，現報256.8元，跌1.76%。

銀河娛樂﹙0017﹚升近3%，報60.75元，重上60元大關。

【09:20】恒生指數高開81點

恒生指數81點，開報26422點。國企指數高開41點，開報10587點。美團（3690）第三季淨利潤大增至63億元人幣，主要由於理想汽車的投資回報，績後升0.7%，開報292元。騰訊（0700）反彈1.8%，開報573元。阿里（9988）續弱，跌1.8%，報256.8元。

昨日大跌13.97%的中海油（0883），指未收到美國政府機構任何正式通知，今早續瀉7.75%，開報7.5元。

港銀普遍向下，滙豐（0005）跌1.9%，中銀香港（2388）跌1.8%，但恒生（0011）升0.8%。