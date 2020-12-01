舊經濟繼續跑贏　黃敏碩：恒指或重上2萬7　惟睇淡一個類別｜重溫

港股於11月份表現凌厲，月內飆升2234點，在「新冠肺炎」疫苗等消息帶動下，過去數月熱炒的新經濟股被舊經濟股放甩，表現最醒首三位藍籌全屬舊經濟股，以吉利（0175）表現最威，之炒高35.4%；滙控（0005）及太古（0019），分別升29.3%和26.1%。

至於表現最差藍籌分別為阿里（9988）、石藥（1093）及騰訊（0700），全月分別挫10.9%、7.4%和4.7%。不過，同為新經濟股龍頭的美團（3690），上季業績勝市場預期，市場關注其股價表現，能否帶動新經濟股重拾動力。今日（1日）上午11時，《香港01》將與寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩，分析12月大市的走勢。

王敏碩在節目中預料，12月舊經濟股會繼續跑贏新經濟股，恒指11月累升2234點，未曾出現深度調整，恒指再上試27000的機會頗大，原因是資金仍然充裕，他指出國際資產持續「債轉股」，加上這兩星期流入亞洲股票市場的資金有增無減，故此他對後市睇法仍然樂觀。

對於舊經濟股11月表現大幅跑贏新經濟股，他認為舊經濟仍然落後，加上市場仍然憧憬經濟復甦，預料短期仍然會聚焦舊經濟身上，他指出過去航運股、原材料股、大宗商品股升勢不俗，未來有機會由內銀、內險以及一眾金融股接力，相關股份會是未來帶動大市繼續上揚的關鍵。

近日有報道指，美國政府擬將中海油（0883）增加至黑名單，禁止美國投資者投資該企業，黃敏碩認為有關禁令的威力甚大，加上油組是否減產仍有很多不確定，他認為未來的經濟復甦未必如以前一樣要依賴工業，故此相關股份未必能回復昔日勇態，因此不鼓勵投資者「撈貨」博反彈。

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