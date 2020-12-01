舊經濟股醒神　科技股跑輸大市　專家教12月點部署｜重溫

港股於11月份表現凌厲，月內飆升2234點，在「新冠肺炎」疫苗等消息帶動下，過去數月熱炒的新經濟股被舊經濟股放甩，表現最醒首三位藍籌全屬舊經濟股，以吉利（0175）表現最威，之炒高35.4%；滙控（0005）及太古（0019），分別升29.3%和26.1%。

至於表現最差藍籌分別為阿里（9988）、石藥（1093）及騰訊（0700），全月分別挫10.9%、7.4%和4.7%。不過，同為新經濟股龍頭的美團（3690），上季業績勝市場預期，市場關注其股價表現，能否帶動新經濟股重拾動力。今日（1日）上午11時，《香港01》將與寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩，分析12月大市的走勢。

王敏碩在節目中預料，12月舊經濟股會繼續跑贏新經濟股，恒指11月累升2234點，未曾出現深度調整，恒指再上試27000的機會頗大，原因是資金面仍然充裕，他指出國際資產持續「債轉股」，加上這兩星期流入亞洲股票市場的資金有增無減，故此他對後市睇法仍然樂觀。

對於舊經濟股11月表現大幅跑贏新經濟股，他認為舊經濟仍然落後，加上市場仍然憧憬經濟復甦，預料短期仍然會聚焦舊經濟身上，他指出航運板塊、原材料板塊、商品板塊等已經出現亮麗的升勢，未來有機會由內銀板塊、內險板塊以及一眾金融股接力，這些板塊未來會是帶動大市繼續上揚的關鍵。

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