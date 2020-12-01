企業WFH│第四波疫情爆發　多家公司實施彈性上班﹙持續更新﹚

鑒於第四波疫情的發展，多間公司為了確保員工的健康及安全著想，同時考慮方案如何為客戶繼續提供服務，陸續宣佈彈性上班、在家工作之安排。

有消息指，渣打銀行及花旗暫停鼓勵員工返回辦公室的計劃。

渣打銀行：鑑於第四波疫情發展，公司強烈鼓勵員工盡可能在家工作

渣打表示，對於必須在辦公室工作的人員，已經採取分組安排，並從上周五（11月27日）起縮短分行營業時間。公司亦表示，強烈鼓勵員工盡可能在家工作。

花旗：繼續密切關注疫情，並將按需要作調整

花旗向員工發備忘錄，指11月23日恢復50%員工返回辦公室的安排。該行發言人稱，將繼續密切關注疫情，並將按需要作進一步調整。

HGC環球全域電訊︰明起恢復彈性上班安排

HGC今天﹙1日﹚宣布旗下香港員工由明天（2日）起恢復彈性上班安排直至另行通知。HGC環電亦因應不同國家之疫情，已為海外員工安排相應措施。

HGC環電是香港三大固網服務營辦商之一，集團包括高威電信以及23個海外辦事處，超過2,000多名員工。

恒基地產（0012）︰人手安排由各部門經理自行決定

恒基已於11月23日宣佈，實施彈性選擇返回家或在家工作措施，直至另行通告為止。

通告指出，有關實際人手安排由各部門經理自行決定，各辦公室將照常開放，與接待客戶或服務的相關崗位工作如常，部門經理可自行決定是否採取輪班制。

公司又指出，近日疫情迅速發展，加上冬季將至，上呼吸道感染的流行性感冒正漸次增加，呼籲同事注重保暖及飲食，佩戴口罩，並盡量減少不必要應酬。