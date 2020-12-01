新冠肺炎│證監會大部份員工WFH　積金局與保監局明起暫停對外開放

因應新型冠狀病毒疫情的最新發展及政府相關公布，以下機構將對外暫停開放，直至另行通知。

證監會

因應近期2019新型冠狀病毒的疫情發展，證監會已就職員的工作調配重新作出安排。在有關安排下，證監會大部分職員將會在家中工作。

證監會仍會盡力繼續如常提供其所有公共服務。然而在處理某些範疇的工作的回應時間可能會較平常為長，例如，部分牌照和產品的申請，以及本會的公眾投訴及查詢服務，都可能受到影響。當局會將致力把因而造成的任何干擾或延誤減至最低。

證監會明白，部分市場參與者可能會在這段期間內面對運作上的困難；儘管如此，它們仍應盡一切合理努力，確保在履行監管責任，提交所有監管資料，作出匯報和遵守其他期限方面，能維持「正常業務運作」。

積金局

積金局宣佈，明日（2日）起暫停開放位於葵涌、觀塘及上環辦事處的顧客服務櫃檯，直至另行通知。積金局將會聯絡早前已預約登記到訪顧客服務櫃檯的市民。

積金局的電話查詢熱線（2918 0102）會繼續於星期一至五（公眾假期除外）早上8時45 分至下午5時45分提供服務。市民亦可透過電郵（mpfa@mpfa.org.hk）作出查詢，或於 熱線留言信箱留言，待積金局跟進。

保險業監管局辦事

保險業監管局（保監局）宣布，其黃竹坑和北角辦事處將由明天（2日）起暫停對公眾開放，直至另行通知。 電話查詢及投訴熱線服務則維持正常運作，服務時間詳列於保監局網站。以電郵處理查詢及投訴的服務亦繼續如常。

除了必要的人員外，保監局職員將留在家中工作。