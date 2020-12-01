泡泡瑪特（9992）招股　基投「缺席」　留意專家分析｜新股IPO

中國最大的潮流玩具品牌之一泡泡瑪特（9992）今日起至本周五招股，全球發售1.35億股，當中1,628.6萬股在港發售，發行價介乎31.5元至38.5元，一手200股入場費約7,777元。摩根士丹利、中信證券為聯席保薦人。

截至今年6月底止上半年，泡泡瑪特收入錄得8.17億元人民幣，按年增長50%；純利錄得1.4億元人民幣，按年增長24.47%。以最高發售價38.5元計，估計上市後市值可高達531億元。以2019年的業績計算，歷史市盈率逾百倍；而根據承銷商之一的中信證券發表的報告，明年預測市盈率為30倍至40倍。

泡泡瑪特是近年中國最大且增長最快的潮流玩具公司。

不設基石投資者

招股書列明，假設以發售價中位數定價，每股35元，預計集資所得剩額為45.68億元。其中，30%將用作於消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金；27%用於潛在投資、收購行業價值鏈上下游公司及與該等公司建立戰略聯盟撥資；15%用於投資技術舉措，以增強營銷及粉絲參與力度及提升業務的數字化程度；18%用於擴大的IP庫；10%用作營運資金。

值得注意的是，泡泡瑪特不設基石投資者。另外，集團在招股書指出，計劃每年向股東派付股息，數額不少於可分派純利的20%。

根據弗若斯特沙利文報告，分別以2019年的零售價值及2017年至2019年的收益增長計，泡泡瑪特是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。而IP是其業務的核心，截至今年6月30日，泡泡瑪特運營93個IP，包括12個自有IP、25個獨家IP及56個非獨家IP。

泡泡瑪特品牌產品主要分為盲盒、手辦、BJD及衍生品。（翟梓謙攝）

聶Sir：上市前投資者成本大折讓 顯定價高昂

獨立股評人聶振邦稱，泡泡瑪特的招股規模相對較細，當中或因為缺少了基石投資者。但其上市前投資者為數不少，當中認購成本較招股價有明顯折讓，幅度達五成至七成以上，故此是次定價或偏貴，未能吸引基石投資者進場。

另外，他又提到泡泡瑪特的每股綜合有形資產淨值為4.71元，較最高招股價38.5元有一定距離，更顯定價進取。而且以玩具的IP作盈利增長引擎，相信吸引力有限。

聶振邦認為，泡泡瑪特的業務性質偏向傳統經濟，但亦有「亮點」，其一是泡泡瑪特的純利率吸引；其次是疫情之下其上半年收入增長按年仍錄得50％的增長。他建議投資者不須急於斥資抽新股，可待該股上市後再作部署。