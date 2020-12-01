美國前財長保爾森：美元霸權地位被人民幣取代或是個誤會

人民幣即將取代美元霸權地位的消息由來已久，但美國前財長保爾森（Henry Paulson）則認為，美元霸權地位被取代或是個誤會。

綜合媒體報道，保爾森表示，3月下旬，全球金融市場在新冠肺炎大流行的混亂中崩潰。國際投資者立即向美元尋求庇護，就像他們在2008年金融危機期間所做的一樣。聯儲局不得不向全球的央行提供大量美元。自二戰結束後的75年，美元的霸主地位絲毫沒有減弱。

據美國《外交事務》雜誌報道，美元的持久霸主地位有點不可思議，尤其是考慮到新興市場的崛起和美國經濟的相對衰落（從1960年佔世界GDP的近40%下降到今天的25%）。但是，美元的地位將經受考驗：一是華盛頓政府能否戰勝新冠疫情，二是疫情後美國能否通過經濟政策，用幾年的時間管理好國債並控制住結構性財政赤字。

美元的地位很重要。美元作為全球主要儲備貨幣，使美國可以對美元資產支付較低的利率。同樣重要的是，它使美國能夠承受更大的貿易逆差，降低匯率風險，並讓美國金融市場的流動性更強。最後，它對美國的銀行有利，因為它們能更多地獲得美元資金。

新冠肺炎疫情衝擊下，美國經濟遭遇重創，短期內或難恢復，這或將給美元帶來下行壓力。（Reuters）

美元能夠長期保持這樣的地位是一個歷史性的反常現象，特別是在中國崛起的背景下。中國的人民幣是截至目前最有可能取代美元的貨幣。中國的經濟體量、未來的增長前景、與全球經濟的融合，以及人民幣加快國際化的努力，都有利於人民幣發揮更大的作用。但是，這些條件本身並不充分。中國在金融科技領域備受矚目的成功，包括快速部署移動支付系統和中國人民銀行最近推出的數字人民幣試點項目，都不會改變這一點。央行支持的數字貨幣並不會改變人民幣的根本性質。

在人民幣真正成為主要的全球儲備貨幣之前，北京仍需要克服重大障礙。在其他轉型措施中，北京需要在轉向市場經濟、改善公司治理、發展高效規範的金融市場，和贏得國際投資者的尊重等方面取得更大的進展，以便北京能夠取消資本管制，將人民幣變成市場定價的貨幣。

當然，華盛頓應該知道，在與中國的競爭中，究竟什麼是真正的利害關係。美國應該保持其在金融和科技創新方面的領先地位，但沒必要誇大中國數字儲備貨幣對美元的影響。最重要的是，美國必須維護當初創造美元霸主地位的條件：植根於穩健的宏觀經濟和財政政策且充滿活力的經濟；透明、開放的政治體制；以及在國外經濟、政治和安全方面的領導地位。簡而言之，維持美元的地位不會由中國的事態而決定。相反，它幾乎完全取決於美國經濟能否適應後新冠病毒時代，並繼續充當成功典範。