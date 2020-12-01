跨境理財通冀年內實施　澳洲會計師公會建議簡化及統一開戶程序

行政長官林鄭月娥在施政報告中提到正加快落實「跨境理財通」的執行細節，最快望今年年底實施。德勤與澳洲會計師公會聯合就「跨境理財通」發佈報告，針對主要經濟數據、潛在參與銀行的市場定位、基於已公佈理財通相關政策安排以及潛在的挑戰與機遇進行了分析。

報告重點指出，實施「跨境理財通」前應考慮開設戶口流程、銷售產品過程及類別等因素。此外，疫情爆發持續，或會影響投資者跨境開戶，當中可否使用線上科技或其他方案進行身份驗證，以及匯率兌換等問題，須待監管機構釐清。

11月27日，（左起）黃錦星、羅致光、徐英偉出席施政報告相關措施記者會。（張浩維攝）

德勤中國金融服務行業市場發展主管合夥人徐英偉指出，目前有21家銀行集團在大灣區各地均有提供銀行服務，當中16間提供零售財富管理業務。他認為以現時的銀行市場來看，能充分應付跨境理財通的計劃並開展業務。

籲初期推兩地證監機構認可產品

澳洲會計師公會大中華區分會副會長黃以東認為，監管機構須就開戶流程提供合適的指引。因目前內地銀行開設投資戶口時，需要銀行職員與客戶面對面以核實個人身份及資料，香港及澳門則可以容許線上開戶，他認為開戶程序需要簡化及統一，善用科技以減低複雜的過程。

此外，他提及「跨境理財通」實施初階段應較為保守，建議限於合資格的銀行提供的理財產品，產品則限於兩地證監會認可的股票、非複雜基金及債券等，待市場成熟才進一步放寬產品類別及其他金融持牌機構參與。

建議向內地爭取稅務優惠

早前6月，人行、香港金管局及澳門金融管理局發出關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點聯合公告指，跨境理財賬戶實現閉環匯劃和封閉管理，以確保相關資金僅用於購買合資格的投資產品。澳洲會計師公會大中華區分會會長劉明揚分析指，究竟一個人可否持有多一個涉及跨境理財通賬戶，則未有指引。

他又指出，假如沒有指定的中央貨幣兌換平台，則所有潛在的參與銀行本身都必須具備人民幣清算和兌換服務能力，或通過關聯銀行或第三方銀行提供相關服務。在港澳兩地提供人民幣清算服務的銀行，也需要確保自身具 備相應的工作流程和系統支持。

此外，他又稱，目前內地投資者購買投資理財產品所得的回報將被徵收個人所得稅20%；香港及澳門在內地購買投資理財產品同樣被收取20%，甚至額外收取6%增值稅等稅項，將會影響投資者回報。因此建議監管機構考慮及爭取稅收方面的優惠。