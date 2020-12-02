恒指跌164點　龍頭科技股全見紅　美團跌近半成｜持續更新

美股向上，納指和標指同創收市新高，道指曾升445點重返3萬點，收市升185點，報29823點。納指收市報12355點，升156點。標指收市報3662點，升40點。Zoom料明年毛利率將受壓，股價大跌15%。蔚來、小鵬汽車暴跌10%。

【10:40】美團跌近半成

恒指跌164點，現報26402點；國指跌112點，現報110547點，升84點或0.8%；科指跌119點，現報7865點。

科技龍頭股全紅回吐，騰訊（0700）跌1.04%，現報572元；阿里（9988）跌0.63%，現報255.6元；美團（3690）跌5.46%，現報273.4元；京東（9618）跌3%，現報325.6元；

比亞迪（1211）跌勢持續，瀉近1成，現報170.3元；吉利（0175）挫近半成，現報20.6元

中資銀行股回吐，建行（0939）跌0.65%，現報6.16元；工商銀行（1398）跌1.37%，現報5.03元。

本地銀行股造好，渣打（2888）揚4.55%，現報49.4元；恒生（0011）無升跌，現報133.3元；滙豐（0005）升3.66%，現報42.5元。

【09:45】比亞迪挫6.5%

港股開市後回軟，恒指跌45點或0.17%，報26521點；國指跌78點或0.73%，報10581點；科指跌78點或0.98%，報7907點。大市成交額220億元。

賭股偏軟，銀河娛樂﹙0027﹚挫2.23%；金沙中國﹙1928﹚挫1.99%。

中國海洋石油﹙0883﹚再跌1.8%，報7.61元。

滙控及創科﹙0669﹚逆市升逾2%。

比亞迪擬抽水，續瀉逾半成，現報175.4元，挫6.5%。

【09:30】恒大物業首掛報8.84元

恒大物業（06666）首掛開報8.84元，較招股價8.8元僅高0.45%，以每手500股計，每手帳賺20元。

【09:20】恒生指數高開102點

恒生指數高開102點，開報26670點。國指升20點，報10680點。騰訊（0700）高開1.1%，報584.5元。阿里巴巴（9988）跌0.1%，美團（3690）升0.35%。小米（1810）昨傳配股，今早停牌。

滙豐（0005）高開2.3%，開報41.95元。建行（0939）平開報6.2元。招行（3968）升1.4%，報50.75元。

比亞迪（1211）向中國證監會申請增發H股，集資所得擬將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。股份今早跌4.85%，開報178.5元。