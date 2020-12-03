中金：比亞迪增發不改股價趨勢　予目標價230港元

新能源汽車概念熱炒，比亞迪（1211）擬趁機配股集資，公司早前宣布，正向中證監申請增發不超過20%的H股股本，實際發行的H股股份數量由公司與配售代理根據市場情況及公司資金需求而確定，募集資金擬將全部用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入以及一般企業用途。

中金：實際增發規模較小

中金發表報告指，測算即使按照20%的H股股本增發計算，對應增發1.8億股，對應稀釋A+H總股本僅6.7%。同時，該增發規模為上限，實際增發可能小於此規模。

中金指，按當前股價測算，比亞迪通過本次增發可募集資金上限338億港元，三季度末公司現金和等價物餘額123億元，可支持日常運營。但若需在汽車電動化和智能網聯化中繼續佔得先機，仍需資本投入。該行認為，公司本次增發獲取的資金將主要投入對公司技術和產品力提升明顯的電動化和智能網聯化領域，從而強化競爭優勢。

升H股目標價至230元

展望明年，該行指比亞迪「漢」車款依靠差異化競爭，11月銷量預計破萬，有望延續旺盛市場需求；首款搭載DM-i超級混動系統的「秦plus」車款主攻十萬元級A+燃油轎車市場，有望熱銷；比亞迪半導的資本運作值得期待。

中金認為，在強勢基本面下，增發不改股價趨勢。基於分部估值，提升半導體業務估值至700億元，對應提升公司A股目標價10%至220元（24%上行空間），和H股目標價15%至230港幣（23%上行空間），並繼續給予公司A/H股跑贏行業評級。