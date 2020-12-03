滙豐推亞洲主題基金　投資公司涵蓋數碼方案健康護理　入場費1萬

滙豐環球投資管理向本港零售投資者推出滙豐蛻變亞洲股票基金，由下周一（7日）起，將在滙豐分行及滙豐個人網上理財接受認購，提供美元及港元股份類別，前者為基礎貨幣，投資門檻為1,000美元或10,000港元，管理費每年1.5%。

滙豐指，該基金採用混合式多元主題，力求把握從人口老化、科技創新及社會變革三大趨勢蛻變而來的投資機遇，建立由20至40隻股票組成的集中投資組合，以追蹤不斷演變的主題，基金雖專注亞洲，但可投資於廣泛的環球市場及行業，以達致分散投資。

自疫情爆發以來，北亞經濟體引領全球經濟的復甦，表現勝其他成熟市場和新興市場。亞洲是全球唯一有望在2020年實現正GDP增長的地區。滙豐環球投資管理亞洲股票部主管兼主基金經理杜家傑（Sanjiv Duggal）表示，亞洲地區的上升勢頭持續，締造了增長機會的同時亦展現了其穩健性和多樣化，在這項方面的帶動下，滙豐的三大主要亞洲投資戰略──大型公司、小型公司及高息股，均在充滿挑戰的2020年實現了絕對正回報。

滙豐環球投資管理看好醫療護理行業

滙豐指，儘管環球疫情引發經濟衰退，但另一方面新冠肺炎正加快現有的發展趨勢，例如，由於消費習慣的轉變及更多科技創新成果的出現，疫情成為行業廣泛採用電子商務和無現金支付的催化劑。目前，由於亞洲的醫療支出偏處低水平，反映具有一定的增長空間，滙豐環球投資管理因此看好醫療護理行業。此外，亞洲中產階級不斷崛起帶動了對名牌商品、服務及體驗的需求，而數碼平台及財務方案則推動消費的產生。

杜家傑表示，該基金採用動態多元主題，旨在幫助投資者把握可觀的機遇，基於上述三大趨勢，滙豐最初選取了24家快速發展的公司，涵蓋主題包括移動性和連接性、健康護理及保健創新、數碼解決方案和財務服務、生活方式及理想消費，這些主題為可持續未來的發展作出積極貢獻，故與我們責任投資的理念相契合。

滙豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩（Alison Brown）表示，該基金可幫助零售投資者投資於可提供龐大機遇及投資年期的主要趨勢，即適用於各行各業的動態內在主題，隨着亞洲的發展步伐不斷向前，將主題投資納入由專業團隊管理的多元化投資組合，可帶來全新的潛在回報來源。他又指，主題投資繼續受到投資者追捧，截至2019年底，環球管理的資產總值約1,950億美元，且規模仍在持續增長。