中國系統重要性銀行評估辦法落地　確立四大指標

為完善中國系統重要性金融機構監管框架，建立系統重要性銀行評估與識別機制，中國人民銀行、中國銀保監會12月3日聯合發佈《系統重要性銀行評估辦法》（簡稱評估辦法）。

內媒報道，《評估辦法》明確了中國系統重要性銀行的評估方法、評估範圍、評估流程和工作分工，從規模、關聯度、可替代性和複雜性四個維度確立了中國系統重要性銀行的評估指標體系。系統重要性銀行最終名單經國務院金融穩定發展委員會確定後，由人民銀行和銀保監會聯合發佈。

《評估辦法》發佈後，人民銀行將會同銀保監會制定系統重要性銀行附加監管要求，擬從附加資本、槓桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、資訊披露和數據報送等方面對系統重要性銀行提出監管要求，還將建立早期糾正機制，推動系統重要性銀行降低複雜性和系統性風險，建立健全資本內在約束機制，提升銀行抵禦風險和吸收損失的能力，提高自救能力，防範「大而不能倒」風險。

此次《評估辦法》是在2019年11月26日發佈的《系統重要性銀行評估辦法（徵求意見稿）》基礎上，經過1年多周密考慮、反覆論證，並結合國內外金融監管演進最新趨勢形成的審慎性方案，將自2021年1月1日起施行。

中國民生銀行首席研究員溫彬、研究員黃鴻星對此解讀稱，歷史反覆證明，對系統重要性金融機構的監管制度不健全、執行不到位是全球性金融危機爆發的重要原因。

此前，中國人民銀行行長易綱在《建設現代中央銀行制度》一文中，把加強對系統重要性金融機構的統籌監管作為完善中國宏觀審慎管理體系的重要內容。