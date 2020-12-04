恒指倒跌11點　「ATM」升勢擴大　美團升逾2%｜持續更新

撰文：區嘉俊
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有報道指，輝瑞大幅削減推出新冠疫苗的目標。美股收市個別發展，納指收市報12377點，升27點，創即市及收市新高。標指創即市新高後，最終微跌2點，收報3666點。道指收市報29969點，升85點。
【10:08】汽車股走強
汽車股早段走強，東風集團（0489）升逾5%。比亞迪（1211）升逾4%。長城（2333）升逾4%。吉利（0175）升2.7%。
【10:05】恒指倒跌11點 「ATM」反攻
恒指倒跌11點，報26717點。「ATM」造好，騰訊（0700 )升0.6%，報592.5元。美團（3690）升2.7%，報283.2元。阿里（9988）升1.6%，報261.4元。
滙豐（0005）倒跌0.7%，報43.1元。友邦（1299）跌1.5%，報87.6元。
【09:20】恒生指數高開83點
恒生指數高開83點，開報26811點。國指升22點，報10608點。美團（3690）及阿里（9988）高開0.4%及0.6%；騰訊（0700）平開，報589元。
中國平安（2318）高開0.9%，報96.2元。港交所（0388）升0.8%，報388元。滙豐（0005）升1.2%，報43.9元。