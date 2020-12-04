恒指午後跌幅收窄　中芯復牌後跌半成　美團逆市升近5%｜持續更新

有報道指，輝瑞大幅削減推出新冠疫苗的目標。美股收市個別發展，納指收市報12377點，升27點，創即市及收市新高。標指創即市新高後，最終微跌2點，收報3666點。道指收市報29969點，升85點。

【13:10】中芯國際午後復牌 短線挫逾半成

中芯國際（981）今早停牌，午後復牌，早段曾跌逾半成，低見21元。最新跌幅收窄至2.5%，報21.65元。

中芯國際公告指，集團被列入中國涉軍企業名單對運營沒有重大影響，重申公司是獨立營運的國際企業，投資者、客戶等利益相關方遍及全球。公司一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品從未涉及任何軍事用途，且皆用於民用及商用。

恒生指數跌幅收窄至20點，收復26700點水平。

【12:10】恒指半日跌41點

恒指半日收報26,686點，跌41點或0.2%；科技指數報7,971點，升31點或0.4%；國指跌5點或0.1%，報10,580點。

美團（3690）半日收報289元，升13元4.8%，阿里巴巴（9988）升6元或2.3%，收報263.4元；港交所（0388）報387.8元，上升0.8%。

【10:51】內房股向下 世茂集團大跌6.7%

內房股普遍向下，世茂集團（0813）大跌7.3%，報25.45元。融創中國（1918）跌2.4%，龍光（3380）跌1.75%，萬科（2202 )跌3.4%。

【10:08】汽車股走強

汽車股早段走強，東風集團（0489）升逾5%。比亞迪（1211）升逾4%。長城（2333）升逾4%。吉利（0175）升2.7%。

【10:05】恒指倒跌11點 「ATM」反攻

恒指倒跌11點，報26717點。「ATM」造好，騰訊（0700 )升0.6%，報592.5元。美團（3690）升2.7%，報283.2元。阿里（9988）升1.6%，報261.4元。

滙豐（0005）倒跌0.7%，報43.1元。友邦（1299）跌1.5%，報87.6元。

【09:20】恒生指數高開83點

恒生指數高開83點，開報26811點。國指升22點，報10608點。美團（3690）及阿里（9988）高開0.4%及0.6%；騰訊（0700）平開，報589元。

中國平安（2318）高開0.9%，報96.2元。港交所（0388）升0.8%，報388元。滙豐（0005）升1.2%，報43.9元。