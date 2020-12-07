恒指全日跌329點　三藍籌新貴均低收　I.T獲提私有化勁升逾4成

美股三大指數上周齊創歷史新高，本周市場焦點料落在美國刺激方案談判進展，及英美展開接種新冠疫苗的成效。港股方面，本周迎來京東健康、泡泡碼特、華潤萬象生活上市。

【16:20】恒指全日瀉329點 I.T停牌後全日升逾4成

恒指全日瀉329點，收市報26506點；國指全日挫151點，收報10473點；科指全日跌8點，收報7944點。全日成交金額1,353億元。

藍籌新星百威（1876）全日收報26.85元或跌0.74%；安踏（2020）收報107.2元或挫3.1%；美團（3690）錄得一宗大手成交涉資4,253.49萬，收報282.4元或挫2.2%。

獲提私有化的I.T（0999）全日升逾4成，收報2.81元；宣布配股的力世紀（0860）復牌後先升後跌，收報0.55元，跌3.5%。

光伏股協鑫新能源（0451）全日升逾4成，收報0.228元；保利協鑫（3800）收報1.12元，升24.4%。半導體股中芯國際（0981）全日收報21.75元，揚3.5%。

科網股阿里（9988）全日收報258元，跌2.3%；騰訊（0700）收報583.5元，跌0.85%；

地產股個別走勢，九置（1997）全日升近3%，收報39.55元；新世界（0017）收報37.6元，升1.62%；信和（0083）收報10.5元，升1.5%；新鴻基（0016）收報103.5元，升0.29%。

【15:05】滬深股市低收

內地股市普遍向下，上證收市報3416點，跌27點，深成收市報13973點，跌53點，滬深300收市報5022點，跌42點，創業板收市報2726點，跌4點。

【14:43】台韓澳三地股市上揚

亞太區股市普遍上揚，台灣加權指數收市報14256點，升124點，韓國KOSPI指數收市報2745點，升13點，澳洲ASX 200指數收市報6675點，升40點，惟日股跌203點，收市報26547點。

【14:37】物管股捱沽

物管股今日普遍成為投資者沽貨對象，保利物業（6049）跌6%，最新報54.5元，時代鄰里（9928）跌6%，最新報7.24元，新城悅（1755）跌3.4%，最新報17.04元，恒大物業（6666）跌6%，最新報8.26元，建業新生活（9983）跌1.2%，最新報6.47元，融創服務（1516）跌4.4%，最新報12.9元。

【13:14】力世紀配股籌4.86億元

力世紀（0860）宣布配股集資，淨集資額為4.86億元。公司宣布配發10.66億股，配售價為0.46元，較上日收市價折讓19.3%，是次集資取得的資金，90%用益未來潛在收購或投資新能源汽車相關業務或技術，餘下10%作一般營運資金。公司午後復牌曾低見0.51元，最新報0.61元，升7%。

【12:33】內地股市半日向下

內地三大指數今早走勢反覆向下，上證綜指半日收報3421點，跌22點或0.66%，成交額2,167億元（人民幣．下同）。深證成份指數報13991點，跌34點或0.25%；創業板指數報2726點，跌3點或0.15%。

【12:10】恒指半日瀉453點 內地三大指數反覆向下

恒指瀉453點，中午收市報26382點；國指跌挫187點，收報10437點；科指跌47點，收報7905點。半日成交金額794億。

首日恒指換馬，藍籌新貴百威亞太（1876）收報26.8元或跌0.9%；美團（3690）收報282.4元或挫2.15%。

汽車股普遍受挫，正通（1728）午市收報0.84元，瀉22%；吉利（0175）挫2.85%，收報20.45元；華晨（1114）挫2.58%，收報6.41元；長城汽車（2333）收報13.98元或跌2.37%；比亞廸（1211）跌1.08%，收報173.6元。

半新股恒大物業（6666）曾挫6.1%，見8.2元創新低，半日收報8.23元或挫6.4%。

銀行股同樣受挫，建行（0939）半日收報5.96元，或挫2.1%；工商銀行（1398）跌2.2%，收報4.88元；滙豐（0005）跌1.7%，午市收報43元；中銀香港（2388）收報24.35元，或跌2.2%。

保險股友邦（1299）午市收報86.75元，或挫2.5%；中國平安（2318）收報95.45元或跌2.5%。

其他藍籌股方面，長和（0001）午市收報55.85元或跌1.6%。

此外遭剔出藍籌的太古股份A（0019）收報44.5元或跌1.33%。

【11:45】雷蛇早段曾挫逾12%

雷蛇（01337）申領新加坡數字銀行牌照落空，早段曾挫12.3%，現報2.43元或9.3%。

【11:08】恒指失守26300點

港股跌勢加劇，恒指最新報26297點，跌538點，國指最新報10392點，跌231點，恒生科指最新報7865點，跌87點。

【10:54】恒指跌近500點

恒指跌幅擴大，曾跌近500點，最新報26355點，跌480點，國指最新報10421點，跌203點，恒生科指最新報7898點，跌54點。

【09:53】日韓股市早段向下

亞太區股市走勢個別，澳洲ASX 200指數最新報6664點，升30點，台灣加權指數最新報14202點，升69點，韓國KOSPI指數最新報2718點，跌13點，日股跌64點，最新報26687點。

【09:46】恒指挫334點

恒指早段現挫334點，報26501點。國指跌幅亦擴大至135點，跌10489點。騰訊（0700）跌0.7%，報584.5元；京東（9618）、阿里（9988）均跌逾2%。

金融股全瀉，滙豐（0005）及中銀香港（2388）跌約2%；平保（2318）及友邦（1299）跌逾1%。

【09:45】恒指轉升為跌

恒指轉升為跌，最新報26546點，跌289點；國指最新報10504點，跌119點，恒生科指最新報7981點，升28點。

【09:42】中芯A﹑H股反彈

中芯A﹑H股股股價反彈，H股（0981）最新報22.1元，升5.2%；A股（上海﹕688981）升5%，最新報61.11元人民幣。

【09:39】美團今正式染藍 早段跌1%

三大藍籌新貴今早表現各異，百威亞太（1876）最新報27.5元，升1.7%，安踏（2020）跌1.8%，最新報109.3元，美團（3690）跌1.2%，最新報285.2元。

【09:35】力世紀開市前停牌

力世紀（0860）開市前停牌，以待刊發一份有關擬認購新股份的內幕消息公告。

【09:30】內地股市早段平平

內地股市早段走勢平平，上證最新報3446點，高開2點，深成最新後14021點，跌5點，滬深300最新報5065點，平開，創業板最新報2720點，跌9點。

【09:20】恒生指數高開34點

恒生指數高開34點，開報26870點。國指跌4點，報10620元。友邦（1299）高開逾1%，企90元。中國平安（2318）升0.8%，報98.65元，挑戰100元紅底關。

科技股窄幅上落，騰訊（0700）升0.7%，報592.5元；美團（3690）升0.8%，報290.8元；但阿里巴巴（9988）跌1.1%，報261元。