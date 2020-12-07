新冠肺炎｜環聯：第3季信用卡貸款新增宗數　按年跌逾三成

環聯發表第三季信貸行業分析報告，除汽車貸款外，香港各主要消費者信貸產品的新增貸款宗數全面下降，錄得最大按年跌幅的，是無抵押循環貸款、信用卡貸款及銀行信用卡，分別下跌36.3%、32.8%及32.1%，新增貸款宗數於近期下跌，顯示面對經濟持續受壓，財務機構已對放貸採取審慎態度。

70%香港消費者表示家庭收入受到疫情的負面影響。在財務受影響的消費者中，49%表示會削減非必要開支。由於零售消費類的交易資金往往來自信用卡及其他無抵押貸款產品，因此預料新增信貸需求及應繳款項結欠將雙雙下跌。

季內，風險較低的借貸人似乎在不斷減少借貸，所有貸款產品（信用卡貸款除外）的平均應繳款項結欠均有所縮減。然而，風險較高的借貸人在銀行信用卡及信用卡貸款的平均應繳款項結欠則見持平或有所增加，這可能反映風險較高的借貸人較為依賴這些產品來滿足日常生活開支的需要。與風險較低的借貸人相比，風險較高的借貸人的無抵押私人貸款及循環貸款平均應繳款項結欠亦出現較大跌幅。該情況可能反映，風險較高的借貸人比較困難獲得無抵押私人貸款及循環貸款，導致這類消費者更加依賴信用卡借貸。

季內，無抵押私人貸款、汽車貸款及信用卡應繳款項結欠逾期還款率均錄得最大按年升幅，分別升11、11及10個基點。

根據11月初進行的最新香港消費者財政困難調查，近三分之一（32%）受到疫情負面影響的消費者表示，他們計劃部分償還到期帳單或貸款。該比例是香港於2020年3月底開始進行該調查以來的最高水平。

環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，疫情對消費者信貸的影響仍揮之不去，當前國際往來陷入停頓、世界貿易活動減少，本土及全球經濟持續下滑，繼續對信貸市場帶來衝擊，消費信心持續低迷，特別是家庭財務處於困境未能好轉，因而影響消費及借貸意願。