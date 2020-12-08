美國11月失業人口過千萬　永久性失業者佔35%

據美國勞工統計局（BLS）公布的報吿顯示，11月份，有370萬人被歸類為永久性失業者，與10月份持平，但比2月份高出約250萬人，儘管11月以後美國國內生產總值（GDP）有所回升。

標準普爾的全球首席經濟學家Beth Ann Bovino指出，在11月份的1,070萬失業人口中，永久性失業者佔到了34.9%，這個數字「令人毛骨悚然」。

美國勞工統計局對永久性失業者的定義指那些失去上一份工作或生意的人（例如由於被解僱、工廠倒閉、公司搬遷或永久裁員而失業）不會被召回，正積極尋找另一份工作，並隨時可以上班。換句話說，由於終端市場的永久性轉變或僱主轉向自動化，工人們的工作被搶走了。

專家表示，若要真正改善疫情過後的就業前景，對永久性失業者進行大規模的再培訓至關重要。這些工人需要新的技能，以適應公共衛生危機過後發展起來的新市場。「再培訓是重中之重。」人才雲公司iCIMS的首席執行官史蒂夫·盧卡斯（Steve Lucas）表示。「我們不會回到新冠肺炎出現之前的經濟狀況，這是不會發生的事情。工作再培訓和技能升級，這才是目前正在發生的事情，整個美國企業界都在發生這樣的事情。」