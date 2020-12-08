港股受壓半日跌161點　小米勁升6.6%　長汽升近1成｜持續更新

美股隔晚個別發展，道指曾升至30233點新高，其後反覆回落，一度失守3萬點，最終收市報30069點，跌148點。標指報3691點，下跌7點。納指再破頂，收市報12519點，上升55點。

【12:10】科技指數重返8000點 小米半日勁升6.6%

港股今早持續受壓，恒指半日跌161點或0.61%，收報26344點；國指挫43點或0.42%，收報10429點；科指升123點，收報8068點。半日成交金額751億。

藍籌股滙豐（0005）午市收報41.2元，跌近4%；中國平安（2318）收報93.25元或跌3.4%；友邦（1299）收報87元，跌1.1%。

科技指數逆市上升，受外圍消息影響，小米（1810）半日勁升6.6%，收報26.8元；騰訊（0700）收報587元，升0.6%；美團（3690）收報294.1元，升3.2%；網易（9999）收報142.5元，升2.6%；京東（9618）反跌，半日收報324元，或跌2.4%。

汽車股繼續踩油，長汽（2333）半日收報15.38元，升9.7%，廣汽（2238）收報7.96元，升2.6%；正通（1728）回升收報0.9元，或升5.9%；吉利（0175）收報20.7元，跌0.7%。

【10:41】政府要求食肆晚上6時禁堂食 餐飲股處弱勢

政府再收緊限聚措施，要求食肆晚上6時後禁止堂食，一眾餐飲股偏軟，太興（6811）跌1.4%，最新報1.38元，大家樂（0341）跌0.2%，最新報17.46元，大快活（0052）升0.3%，最新報18.26元。

【10:35】長汽勁升近1成 跑贏同業

車股今早普遍上揚，長汽（2333）最新報15.36元，升9.6%，廣汽（2238）升0.9%，最新報7.83元，吉利（0175）則由升轉跌，最新報20.75元，跌0.5%。

【10:25】國際家居零售彈逾1成

昨晚發盈喜的國際家居零售的（1373），曾高見2.78元，最新報2.61元，升11%；至於已公布上月營運數據的港視（1137），最新報12.38元，升5.5%。

【09:44】內地股市上揚

內地股市早段上揚，上證最新報3427點，升11點，深成重上14000點，最新報14109點，升45點，滬深300最新報5039點，升17點，創業板最新報2751點，升25點。

【09:20】恒生指數低開46點

恒生指數低開46點，開報26460點。國指升1點，報10475點。騰訊（0700）升0.8%，開報588元。美團（3690）升0.9%，開報285元。阿里（9988）跌0.4%，報257元。京東（9618）跌2%，報324.8元。

滙豐（0005）跌1.4%，報42.3元。友邦（1299）跌0.8%，報87.25元。