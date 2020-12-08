康宏爭奪戰｜馬時亨撰文談公司管治　直指康宏管治無透明度

康宏環球 （01019）股權爭奪戰持續不斷，早前大股東之一、「深圳幫」佳兆業（1638）太子爺郭曉群提名港鐵（0066）前主席馬時亨，及立法會議員石禮謙入董事會，但上月舉行的股東特別大會（EGM）火速完結，未有完成投票。

馬時亨當日已表示不滿，更指主席隨便中止EGM此舉，猶如向香港國際金融中心的「金漆招牌」潑墨。他今日（8日）再撰文談及公司管治的重要性，又就康宏的公司管治發聲。

（以下是文章節錄）

「本人擔任特區政府財經事務及庫務局局長（二〇〇二年至二〇〇七年）期間，經常提醒上市公司要重視公司管治。看見康宏的情況，一方面為康宏的股東氣憤，另一方面替香港作為國際金融中心而感到擔心。」

文章提到他從政、從商多年，一直重視公司管治，更是重視保護小股東的基本權利。「公司管治必須靠公司自身去遵守、去執行，對於無法或無能推行公司管治的管理層，股東提出撤換合情合理合法，行使股東的權利天經地義，監管機構更應支持配合以保障香港國際金融中心的地位。」

他強調，股東是一家公司最主要的持份者，而良好的公司管治能夠確保企業透明度，公平處理股東及持份者的利益。同時，能夠提高企業對股東及持份者的問責，維持高水平的商業道德及誠信。

「公司管治最基本的是每年都要向股東交代公司的帳目，包括損益表及資產負債表，香港上市公司每年兩次，內地更要求每年四次。其次，委任董事應該每年在股東大會上由股東確認，公司的管治架構亦應規範化，包括有委員會（如審核、薪酬、風險等）各司其職，處理相關事宜並向股東匯報。」

最後，他提及康宏的停牌情況。「自二〇一七年十二月以來，康宏停牌至今已接近三年，直到今年五月二十八日，聯交所上市委員會決定取消康宏之上市地位。康宏的公司管治真的是不盡人意，更無透明度可言。」

「同時，康宏現任董事都沒有股東授權，近日，本人及石禮謙議員等六人被提名進入董事會，在這個提案還沒有進入表決前，康宏董事會又委任了兩名新董事入局，其中一位受薪更高達四百萬元。公司在十一月二十六日應持股百分之二十九點九一的郭曉群先生要求召開EGM投票撤換董事，但是安排受到百般阻攔，代表百分之四點九小股東的謝偉俊議員更是不允許參會，最終會議只進行了不到十分鐘便停止。」