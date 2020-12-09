新冠肺炎│聯合國報告：全球工資增長放緩　女性工資減幅高於男性

聯合國發佈了國際勞工組織兩年一度的《2020-21年全球工資報吿》顯示，今年首六個月，三分之二國家的月工資有所下降或增長放緩，而這場危機可能對近期的工資造成巨大的下行壓力。危機對女性和低收入勞動者的工資影響更為嚴重。

《全球工資報吿》顯示，危機對勞動者的影響並不相同，女性所受影響大於男性。就對28個歐洲國家進行評估後發現，在沒有工資補貼下，女性在第二季度的工資將減少8.1％，男性則為5.4％，而低收入勞動者的工資則減少了17.3%。

國際勞工組織總幹事蓋·萊德表示：「疫情危機加劇了不平等，可能會導致貧困這一後遺症和社會經濟不穩定，這將是毀滅性的。」

「我們的經濟復甦策略必須以人為本。我們需要適當的工資政策，既要考慮就業和企業的可持續性，也要解決不平等現象，並維持需求的必要性。要建設一個更加美好的未來，我們必須應對一些令人不安的問題，如為什麼護理人員和教師等具有高社會價值的工作往往與低收入掛鈎。」

新冠肺炎全球疫情：美國佛羅里達州海厄利亞（Hialeah），市政府職員4月8日向民眾派發失業申請表。（Getty）

報吿對最低工資制度進行了分析，該制度可在實現可持續和公平的復甦中發揮重要作用。 目前，90％的國際勞工組織成員國以某種形式實行了最低工資。

中國是其中為數不多的亮點。報吿顯示，2008-19年間，中國的實際工資數額持續增加，翻了兩倍多，且在中國疫情得到控制之後也正以極快地速度反彈。

報吿顯示，在防疫封鎖期間，許多國家的政府和央行採取了一系列干預措施，防止企業被迫裁員，在一定程度上緩和了疫情所帶來的影響，使得數百萬勞動者能夠繼續獲得全部或部分收入，以避免2008年全球金融危機期間的大規模失業。

因此，採取措施提振收入和整體需求，同時保持企業的持續運轉，是幫助各國經濟迴歸可持續和平衡發展的必要條件，「強而有力和包容性的建設性社會對話將是實現這一目標的關鍵」。