中國建設銀行取得新加坡特許全面銀行牌照

12月8日，中新雙邊合作聯合委員會第16次會議召開期間，雙方會議主席共同宣佈，中國建設銀行新加坡分行正式獲得新加坡金融管理局頒發的特許全面銀行（QualifyingFullBank，簡稱QFB）牌照。截至目前，新加坡金融管理局僅向10家外國銀行頒發了此類牌照，擁有該類牌照的銀行在新加坡被賦予特殊的經營優勢，可開辦全面銀行業務。

中國《證券日報》12月8日報道，中新兩國簽署的《自由貿易協定升級議定書》於2019年10月16日正式生效，作為兩國自貿協定升級成果之一，此次新加坡金融管理局向中國建設銀行頒發的QFB牌照是新加坡近八年來首次頒發新的QFB牌照，也是中方在新加坡獲得的第三張QFB牌照，標誌著中國成為在新加坡擁有QFB牌照數量最多的國家。這一方面顯示了中新兩國在新冠肺炎（COVID-19）疫情逆境中相互扶持，繼續加強金融領域合作的信心，另一方面也充分表明新加坡金融管理局對建行集團在當地經營能力的高度認可。

中國建設銀行於1993年在新加坡成立代表處，並於1998年開設分行。獲得QFB牌照後，建設銀行新加坡分行將在本地設立大宗商品貿易融資中心、投行業務交易中心和金融科技創新中心，加上分行原有的基礎設施建設服務中心、私人銀行業務中心，將共同成為分行未來在本地重點服務領域。同時，分行將充分利用建行強大的客戶服務網絡，依託金融科技賦能，為中新兩國客戶、「一帶一路」沿線和「國際陸海貿易新通道」等客戶搭建跨境合作平台，撮合疫後合作機遇，提供境內外一體化的綜合金融服務。