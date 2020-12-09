明起晚上6時開始禁堂食生效　訂座App﹕實施前訂座數字高平日四成

新冠肺炎疫情嚴峻，政府為減低疫情傳播，昨日公布更嚴厲防疫措施。當中包括由明日（10日）起禁晚市堂食。餐廳訂座App Eatigo香港市場部經理方安生預期，面對再一次禁晚市堂食，公司的生意或不會較第一次禁晚市堂食時，生意額下跌近五成時嚴重，惟生意額或最少下降三至四成。他解釋跌幅有所減少，是因為現時旗下的餐廳亦開始多做外賣生意，包括外賣自取或送餐服務。

被問到餐廳訂座App Eatigo在未來會如何應對疫情時，方安生稱，公司在年中的時候，已經不單只做訂座服務，更推出外賣自取。計劃未來數個月內亦會與其他的外送平台合作。

方安生又認為，直接補貼消費者是最能減低疫情對生意帶來的衝擊。（黃寶瑩攝）

另外，方安生又認為，直接補貼消費者是最能減低疫情對生意帶來的衝擊。所以，在疫情開始的時候，已縮減市場推廣預算約6位數字。又利用已減少的預算用來直接補貼消費者，並為其提供優惠。希望可以仍然維持到市民外出食飯、或使會用訂座App，更希望可以為餐廳帶來人流，達到互助的效果。

方安生發現，昨日及今日的訂座數字較平日高出40%，而訂座數字由平日的4位數字中，增加至近5位數，形容情況是「迴光反照」。