美外賣平台DoorDash首掛勁升86%　三位華裔創辦人躋身億萬富豪

美國外賣服務平台DoorDash於12月9日正式登陸紐交所，股價開盤較招股價高出78.43%，報182美元。短短數年，三位華裔在美國打造了一個美版最大的外賣平台，成為全球獨角獸企業之一。

根據彭博億萬富豪指數，以9日開盤價計算，三位創始人的股份分別價值24億到27億美元。檔案顯示，Tony Xu（中文名為徐迅）通過B類股票擁有69%的投票權。

據《證券之星》報道，2013年，在史丹佛上大學期間，徐迅與自己的同學Stanley Tang、Andy Fang共同創立了DoorDash公司，他們的年齡分別是：36歲、28歲和27歲。最開始的幾個月，幾位創始人充當送餐員，隨着業務慢慢增長，在不到一年的時間裏，DoorDash公司就創造了千萬美元的營收。

因為類似於美團外賣和餓了麼等配送平台，DoorDash也被稱為美國版的「餓了麼」，通過連接消費者、商家及Dashers（外賣配送員），獲取收益。

據了解，在一單收取消費者32.9美元的訂單中，會包含價值22.4美元的食物，5.5美元的服務費，1.7美元的稅和支付給外賣配送員的3.3美元的小費。從抽取佣金的比例來看，與中國外賣平台相差不大。

在美國九個城市提供服務

截至目前，DoorDash公司在美國九個城市提供服務，在2019年發佈的全球獨角獸排行中，該公司排在第19名，發展迅速。

該股1最終收於189.51美元，較發行價上漲86%，市值602億美元。

目前徐迅持股DoorDash公司4.6%。Stanley Tang、Andy Fang各持有4.2%的股份，如果按公司380億美元估值的話，他們的身價分別為：17.48億美元、15.96億美元、15.96億美元。

在IPO中受益的其他投資者包括紅杉資本、軟銀的願景基金和Yuri Milner的DST Global。在6月份的一輪融資中，DoorDash的估值尚且只有160億美元。