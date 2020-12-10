科技股普遍低收　中移動見14年新低　港股跌全日92點

科技股領跌，美股高位回吐，三大指數創即市新高後倒跌，道指收市跌105點，報30068點。納指跌243點，報12338點。標指跌29點，收報3672點。Facebook遭46州控反壟斷，或被迫分拆業務，收市跌近2%。

【16:10】五菱汽車連升兩日 中移動刷新低見44.5元

港股走勢反覆，恒指全日跌92點或0.3%，收報26410點；國指跌72點或0.7%，收報10415點；科指跌75點或0.9%，收報8025點。全日成交金額1,100億元。

首掛新股和鉑醫藥B（2142）收市報11.02元，低於招股價12.38元。華潤萬象（1209）上市翌日，全日揚7.1%，收報30元；即將獲納入恒生科指及國指的京東健康（6618）全日收報112.5元，升0.27%；

ATMXJ科技股普遍受挫，美團先跌後微升，全日收報287元或升0.2%；京東（9618）收報319元，或跌0.7%；騰訊（0700）收報578元，跌1.2%；阿里巴巴（9988）收報255.4元，挫2.1%；網易（9999）跌幅較多，跌4.3%，收報137.3元。

創新高股五菱汽車（0305）連升兩日，最高見1.39元，全日升4.7%，收報1.35元。

創新低股中移動（0941）低見44.5元，刷30天新低，全日收報44.95元或跌0.55%。

【15:02】滬深股市皆高收

內地股市高收，上證收市報3373點，升1點，深成收市報13731點，升14點，滬深300收市報4940點，跌2點，創業板收市報2718點，升20點。

【14:47】亞太區股市普遍低收

亞太區股市低收，日股跌61點，收市報26765點，澳洲ASX 200指數收市報6683點，跌45點，台灣加權指數收市報14249點，跌140點，韓國KOSPI指數收市報2746點，跌9點。

【12:10】科技股普遍向下

恒指跌幅收窄，午市收報26375點，跌126點；國指跌63點，收報10424點；科指早段曾跌穿8000點，後升回8044點，收市跌95點，報8006點；半日成交金額599億元。

據報facebook遭被控壟斷，科技股普遍受挫，惟美團午市前回升，半日收報287.8元或升0.5%；京東（9618）收報318.8元，或跌0.75%；騰訊（0700）收報579元，跌1%；阿里巴巴（9988）收報254.8元，挫2.3%；網易（9999）跌幅較多，跌4.2%，收報137.5元。

手機股小米（1810）走勢反覆，午市收報27.4元，跌0.4%；雷蛇（1337）升0.4%，收報2.43元。

餐飲股九毛九（9922）創新高，最高見20.45元，半日升逾7%，收報20.15元；海底撈（6862）收報57.45元，升近4%；味千中國（0538）收報1.45元，升1.4%；呷哺呷哺（0520）收報18.4元；升0.33%。

【10:30】汽車股回吐 中石化油服急升12%

恒指跌108點，新報26394點；科指跌近8000點，新報8016點，跌84點。科技股受挫，惟小米（1810）續升2.4%，現報28.15元。

汽車股今早回吐，吉利（0175）跌0.92%，現報21.55元；長城汽車（2333）挫1.2%,，現報15.12元；東風（0489）跌1.5%，現報7.81元；比亞廸（1211）挫2.4%，現報174.4。

中石化油服（1033）急升12%，最新報0.65元。

【09:53】九毛九升逾5%

九毛九（9922）獲大和證券首予投資評級，評級為「買入」，目標價23元。股價現升5.7%，報19.9元。

【09:42】京東健康再上揚

即將獲納入恒生科指及國指的京東健康（6618），今早續強勢，最新報113.6元，升1.2%，母公司京東（9618）則向下，最新報318元。

其他科技股方面，騰訊（0700）最新報579元，跌1%，阿里（9988）跌2.5%，最新報254.4元，美團（3690）最新報283元，跌1.2%。

【09:33】亞太區股市早段向下

亞太區股市早段向下，日股最新報26692點，跌119點，澳洲ASX 200指數最新報6686點，跌41點，台灣加權指數最新報14294點，跌95點，KOSPI最新報2739點，跌13點。

【09:27】滬深股市低開

內地股市低開，上證最新報3365點，低開6點，深成最新報13672點，低開44點，滬深300最新報4931點，低開11點，創業板低開6點，報2689點。

【09:20】恒生指數低開167點

恒生指數低開167點，報26335點。國企指數跌81點，報10407點。「ATMXJ」齊挫，騰訊（0700）跌0.9%，報580元。阿里（9988）跌2%，報255.6元。美團（3690）跌1.2%，報283元。

小米（1810）跌0.7%，報27.3元。京東（9618）跌0.8%，報318.6元。

另外，滙豐（0005）跌0.8%，恒生（0011 )跌0.9%，港交所（0388）跌1%。