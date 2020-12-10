ATMXJ全面下跌　恒指半日回落126點　餐飲股獲追捧｜持續更新

科技股領跌，美股高位回吐，三大指數創即市新高後倒跌，道指收市跌105點，報30068點。納指跌243點，報12338點。標指跌29點，收報3672點。Facebook遭46州控反壟斷，或被迫分拆業務，收市跌近2%。
【12:10】科技股普遍向下
恒指跌幅收窄，午市收報26375點，跌126點；國指跌63點，收報10424點；科指早段曾跌穿8000點，後升回8044點，收市跌95點，報8006點；半日成交金額599億元。
據報facebook遭被控壟斷，科技股普遍受挫，惟美團午市前回升，半日收報287.8元或升0.5%；京東（9618）收報318.8元，或跌0.75%；騰訊（0700）收報579元，跌1%；阿里巴巴（9988）收報254.8元，挫2.3%；網易（9999）跌幅較多，跌4.2%，收報137.5元。
手機股小米（1810）走勢反覆，午市收報27.4元，跌0.4%；雷蛇（1337）升0.4%，收報2.43元。
餐飲股九毛九（9922）創新高，最高見20.45元，半日升逾7%，收報20.15元；海底撈（6862）收報57.45元，升近4%；味千中國（0538）收報1.45元，升1.4%；呷哺呷哺（0520）收報18.4元；升0.33%。
【10:30】汽車股回吐 中石化油服急升12%
恒指跌108點，新報26394點；科指跌近8000點，新報8016點，跌84點。科技股受挫，惟小米（1810）續升2.4%，現報28.15元。
汽車股今早回吐，吉利（0175）跌0.92%，現報21.55元；長城汽車（2333）挫1.2%,，現報15.12元；東風（0489）跌1.5%，現報7.81元；比亞廸（1211）挫2.4%，現報174.4。
中石化油服（1033）急升12%，最新報0.65元。
【09:53】九毛九升逾5%
九毛九（9922）獲大和證券首予投資評級，評級為「買入」，目標價23元。股價現升5.7%，報19.9元。
【09:42】京東健康再上揚
即將獲納入恒生科指及國指的京東健康（6618），今早續強勢，最新報113.6元，升1.2%，母公司京東（9618）則向下，最新報318元。
其他科技股方面，騰訊（0700）最新報579元，跌1%，阿里（9988）跌2.5%，最新報254.4元，美團（3690）最新報283元，跌1.2%。
【09:33】亞太區股市早段向下
亞太區股市早段向下，日股最新報26692點，跌119點，澳洲ASX 200指數最新報6686點，跌41點，台灣加權指數最新報14294點，跌95點，KOSPI最新報2739點，跌13點。
【09:27】滬深股市低開
內地股市低開，上證最新報3365點，低開6點，深成最新報13672點，低開44點，滬深300最新報4931點，低開11點，創業板低開6點，報2689點。
【09:20】恒生指數低開167點
恒生指數低開167點，報26335點。國企指數跌81點，報10407點。「ATMXJ」齊挫，騰訊（0700）跌0.9%，報580元。阿里（9988）跌2%，報255.6元。美團（3690）跌1.2%，報283元。
小米（1810）跌0.7%，報27.3元。京東（9618）跌0.8%，報318.6元。
另外，滙豐（0005）跌0.8%，恒生（0011 )跌0.9%，港交所（0388）跌1%。