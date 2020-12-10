首家外資獨資券商進入中國　將為證劵業帶來「鯰魚效應」？

首家外商獨資券商進入中國市場，這有助於提升中國證劵業的競爭力以及提高整體業務的水平。

據報稱，高盛簽署了一項協議，正式收購合資公司高盛高華100%股權。併成為中國首家外商獨資券商。在收購前，高盛持有高盛高華51%的股權，是高盛高華的控股股東。

高盛相關負責人此前表示，高盛集團和高盛高華證券在過去17年的合作是成功的，接下來完成100%持股後，會更好地投資中國。高盛曾稱，作為其擴張計劃的一部分，該機構將在2025年之前將其在中國的員工人數增加一倍，達到600人。

與大多數其他中國合資企業不同，高盛對合資企業的運營具有控制權，並提供投資銀行服務，例如股票、債券承銷和交易建議，即使在擁有少數股權時也是如此。獲得完全所有權後，可以使高盛擴大其在中國金融領域數萬億美元的業務，並更好地將其業務與全球整合。

高盛簽署了一項協議，正式收購合資公司高盛高華100%股權。（資料圖片）

外資券商將運營經驗引入中國 有助提升競爭力

中山證券首席經濟學家李湛12月9日對《時代周報》表示，「外資100%控股的券商意味着外資券商能夠完全將其在國際市場中的運營經驗引入中國，並且能夠更好地延續自身長期形成的企業文化，有利於保持券商運營模式的純粹性，規避因不同股東而出現的溝通協調成本，提高公司運營效率。」

李湛認為，外資券商在投行服務和投顧業務上具有明顯優勢，它們在證券發行銷售、兼併收購業務上具有豐富經驗，高盛的私人財富管理服務能為投資者提供包含一二級市場在內的各種投顧服務，這些優勢將會在與國中國內券商競爭中逐漸顯現出來。他又認為，外資機構成為「鯰魚」是大概率，有望對中國券商的運營起到激勵作用。

另據報道，有分析師認為，摩根大通可能會成為下一個中國全資券商。對此，摩根大通拒絕置評。