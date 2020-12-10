研究：全球最先進數碼經濟體　香港評為「超級領先」位列三甲

Mastercard與美國塔夫茨大學弗萊徹學院（The Fletcher School at Tufts University）共同發布「數碼智能指數」。研究顯示，香港為全球最先進數碼經濟體之一，分別於亞太區及全球排名第二及第三。同時，香港亦憑藉較高的絕對得分和迅速的數碼發展勢頭，被評為全球其中一個 「超級領先」經濟體。

研究是運用過去12年從全球95%使用互聯網的人口中所得到的數據，數碼進程（Digital Evolution） 的研究部分就機構環境、需求情況、供應情況、及創新和改變空間四個主要範疇進行評估。

數碼進程的分數顯示，香港以88.12分位列全球第三及在亞太區排名第二，位居新加坡（98.82分）及美國（89.82分）之後，但領先於亞太區內其他國家及地區，包括南韓（83.09分）、台灣（80.75分）、日本（77.76分） 和中國（61.89分），成為全球其中一個最先進的數碼化經濟體。

數碼港曾向政府建議提升海濱公園的環境，引入休憩和智慧設施，包括興建約800米長的海濱長廊等設施。（香港數碼港管理有限公司文件圖片）

是次研究結合數碼化發展現狀和勢頭，將各個市場劃分為四個不同類型，而香港則被歸類為13個「領先型」市場之一。 中國被列入為「突破型」，是意味著未來有很大的潛力發展成 「領先型」經濟體。

針對科技信任度的研究部分則圍繞行為、態度、環境和經驗四個關鍵範疇，利用198個指標評估指數中的42個經濟體。 香港為市民提供近乎無縫的數碼化體驗，包括先進的基礎建設、觸手可及的資源，和無與倫比的互動性。這些體驗同時呼應香港在與數碼化世界有著高度參與的表現。 香港分別在行為和體驗兩個範疇中排名全球第二（75.77 分）及全球第三（68.71 分），展現出在未來「超越現有」的優勢。

在提供可靠的數碼環境方面，香港在亞太區排名第四（55.15 分），落後於就加強安全 性、私隱、問責措施和消除障礙方面進行投資工作的新加坡、新西蘭和日本。這也解 釋到為何研究指出香港在科技、數碼化和未來等方面抱有懷疑態度，有關範疇的得分 只有 34.93 分。

數碼進程的分數顯示，香港以88.12分位列全球第三及在亞太區排名第二。

Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，疫情加速了香港在數碼化層面的發展，尤其在社交距離措施收緊下，愈來愈多人使用電子支付、進行網上購物和電子商務。香港在數碼進程和對科技的信任度均展示出強勁表現，肯定香港將在全球經濟體中，擔當起領導及塑造最佳實踐方案的角色。