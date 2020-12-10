Visa調查：港人電子支付使用量首超現金　逾半購物開支網上進行

Visa最新研究顯示，香港消費者電子支付使用量自2019年年度研究開始以來首次超越現金。調查今年8月進行，500名受訪香港人當中，78%受訪者表示以現金作為支付方式，遠低於2019年的91%，而以信用卡及扣帳卡作為支付方式的則從去年同期80%上升至84%。各項電子支付方式的使用量亦見31至41個百分點的淨增幅，今年首8個月減少使用現金的受訪者比例高於增加使用現金的受訪者，淨變幅為37個百分點。

疫情期間，52%的購物開支透過網絡進行，較疫情前的40%比率有增加，當疫情基本過去後，45%的港人預計消費仍將於網上進行。

調查又發現，相信3年內有可能踏入無現金時代的受訪者由2019年的19%上升至25%；非現金支付傾向亦為有記錄以來最高的77%。對於100港元至199港元的交易，63%的受訪者選擇無現金支付，比2019年56%的比率有增加。41%可以在一星期或更長時間內不使用現金，亦比去年的33%增加。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，疫情正推動轉向無現金社會，除電子商務外，電子銀行及開放數據將成為兩大增長引擎，推動可持續和可信賴的數碼轉型。