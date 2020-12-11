英倫銀行批准派息　聖誕鐘買滙豐？　專家教路睇住美債息入市

英國英倫銀行一如預期，經過9個月的限制後，周四宣布，容許英國大型銀行，包括滙豐﹙0005﹚及巴克萊等恢復部分派息及分發花紅，條件是這些銀行擁有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。受消息帶動，滙豐今早股價曾見42.8港元，升逾2%，惟及後升幅收窄至不足1%。

姚浩然︰美債息升 有利滙控

時富金融資產管理部董事總經理姚浩然表示，滙控股價早已反映該消息，雖然准派息較不派息好，但估計明年能派的息率可能3厘左右，單純以息率水平不足以支持股價，然而，市場憧憬新冠肺炎疫苗出現後，經濟有機會改善，資源價格已見上升，美國十年期國債孳息率已由9月底的0.6厘至0.7厘，升至目前的0.9厘，倘孳息率升勢仍持續，滙控股價或會受惠於債息升、淨息差因而有擴闊空間的情況，而將在目前水平整固後，有機會上揚。

姚表示，投資者若有興趣買，可待股價約40元水平作部署，若美國十年期國債孳息率升至1厘，股價上望45元，但若債息呈跌勢，反而對滙控股價有壓力，故投資者需密切留意債息走勢。

姚浩然表示，投資者若有興趣，可待滙控股價約40元水平作部署。﹙資料圖片﹚，

滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在第三季績公布時曾指，如果情況允許，明年初集團將尋求派付較為保守的股息。而以滙控今年第三季末的普通股權一級資本比率（CET1）為15.6%，姚認為，滙控應有條件繼續派息，預計明年全年約16至17美仙，相當於每股1.326港元，現價﹙42元﹚股息率僅3厘。

張智威：長線未見持有價值

信誠證券聯席董事張智威表示，滙控股價已由9月27.5港元低位，反彈至日前曾見44港元，當中已反映市場預期滙控能恢復派息，他認為即使明年派息，全年有可能僅派20多美仙甚至更低。而據監管機構要求，派息亦只能是「部分」，若按以往首季派10美仙，可能今次只有5美仙。

張指，現時滙控股價上望空間不多，投資者若想捕捉短線機會，等股價調整至40元或更低亦未遲，至於長線則未見持貨價值，因銀行業面對環球經濟復蘇慢、全球整體息差收窄令銀行利息收入減少，銀行生意難做，難有大增長動力。