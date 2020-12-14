印媒︰蘋果代工廠遭2000名工人打砸搶　傳肇因涉資薪問題

綜合《印度時報》、內媒及台媒報道，當地時間12月12日，印度班加羅爾附近，由台灣科技企業緯創資通公司開設的iPhone生產工廠發生暴力事件。該工廠近2,000名當地員工，大部分參與了對公司的破壞。

消息指騷亂源自工資匯款問題

《印度時報》報道稱，員工們大肆打砸公司內的辦公設施、組裝部門等，甚至試圖放火焚燒車輛，現場一片狼藉。

儘管緯創資通尚未就此次暴力事件發表評論，但消息人士吿訴《印度時報》，員工騷亂是由工資匯款問題引發的。消息人士說，員工對公司沒有按照入職承諾的那樣支付工資款項感到相當憤怒。

有員工向《印度時報》控訴，一名工程畢業生的許諾工資是21,000盧比（約2,207元），但結果卻能拿到16,000盧比（約1,682元），而最近幾個月又減少到12,000盧比（約１1,261元）。

該員工還表示，如果是非工程畢業生，則月工資已經減少到8,000盧比（約840元），承諾的工資數目持續下降，讓人非常沮喪。更甚者，該員工宣稱，在12月11日晚上，員工在討論公司問題時，有人宣稱他們的銀行賬戶只收到了抵達500盧比（約52.6元）的工資。

對於《印度時報》的報道，緯創資通當天緊急回應稱，這起事件並非罷工事件而是犯罪，鬧事者也並非員工。據台灣《經濟日報》、「ETtoday新聞雲」報道，緯創資通台北辦公室一名代表通過電話稱，這起事件是外部人士引起，他們從外面衝入最新廠房。此事目前是刑事案件，警方正在進行調查。

這名代表也指出，儘管部分辦公室設備遭到破壞，但主要生產線及倉庫沒有受損，影響有限。

蘋果提高在印產量 冀避進口稅

緯創資通的這家iPhone代工廠，設立在印度卡納塔克邦的訥爾薩布爾工業園區，佔地約43英畝（約合17.4萬平方米），距印度大城班加羅爾約60公里。這家工廠主要被用於生產蘋果智能手機iPhone SE、物聯網（IOT）產品和生物技術設備。

《中國基金報》報道，隨着印度手機市場發展，印度已經成為了全球第二大智能手機市場，然而iPhone由於售價較高，iPhone銷量僅佔該國智能手機總銷量的1%，遠低於其他主流手機品牌。為了更好地爭奪市場，蘋果選擇提高在印度本土iPhone的產量，免去iPhone高額的進口稅，從而降低iPhone在印度的售價。

緯創位於印度南部科技中心班加羅爾的工廠已經開始為蘋果公司組裝多款iPhone 機型。同時，緯創公司，還在新建一家工廠用以生產更多的蘋果設備。

不過需要注意的是，印度並不能生產最先進的iPhone和iPad，因為當地工人的技術水平達不到，因此印度只能生產舊款的蘋果產品。