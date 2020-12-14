美團跌勢加劇至近7%　累恒指倒跌｜持續更新

美股三大指數上周在高位橫行，全星期計依然錄得回吐，拖累恒指下跌330點或1.23%。市場關注各國央行會否繼續大舉放水，包括美國聯儲局、英倫銀行和日本央行等本周將舉行貨幣政策會議。另外，有「中國P&G」之稱藍月亮（6993）周三（16日）掛牌上市，明日公布招股結果。
【10:45】青島啤曾插7.8%
有傳多名股東減持青島啤（0168）股份，折讓3.79%至4.21%配售3100萬股。今早股價低開4.1%報75.4元，曾插7.8%，最新挫近4%。
【09:42】港股轉跌失守26500點
港股轉跌，最新報26416點，跌89點，國指最新報10434點，跌17點，恒生科指最新報8020點，跌60點。
美團（3690）跌勢加劇，最新報273.4元，跌6.9%；阿里（9988）跌1%，最新報255.8元，小米（1810） 則逆市上揚，最新報28.1元，升2%。
滙豐（0005）跌0.7%，港交所（0388）升0.7%，最新報388.6元。
【09:35】亞區早段走勢個別
亞太區股市今早走勢個別，日股升162點，報26825點，澳洲ASX 200指;數最新報6676點，升34點，韓國KOSPI指數最新報2768點，跌1點，台灣加權指數最新報14182點，跌79點。
【09:30】滬深股市齊高開
內地股市今早高開，上證最新報3349點，高開2點，深成最新報13583點，翤開28點，滬深300高開14點，報4903點，創業板翤開7點，報2695點。
【09:20】恒生指數高開16點
恒生指數高開16點，開報26522點。國企指數高開1點，報10453點。美團（3690）跌逾4%，開報 281元。騰訊（0700）低開0.4%，開報585.5元。阿里（9988）升0.15%，報258.8元。小米（1810）升近1%，報27.8元。
中國銀行（3988）升0.75%，開報2.68元。平保（2318）升逾1%，報93.75元。友邦（1299）升0.7%，報89.85元。
藍籌藥股上升，中生製藥（1177）和石藥集團（1093）升0.9%及0.4%。