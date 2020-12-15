科技股未見起色　恒指半日跌170點　京東健康續破頂｜持續更新

美股個別發展，美國開始分發新型肺炎疫苗，但紐約不排除實施封城抗疫，拖累道指及標指轉跌，道指創即市新高後，未能企穩3萬點，收市報29861點，跌184點。標指收市報3647點，跌15點。科技股造好，納指收市報12440點，升62點。

【12:10】大市半日跌170點

港股半日低收，恒指報26218點，跌170點，國指報10380點，跌62點，恒生科指報8036點，跌92點。

騰訊（0700）半日跌0.9%，報566元，美團（3690）跌1.9%，報277.2元，小米（1810）創新高後倒跌，報28.9元，跌1%。

半新股京東健康（6618）再創新高，曾高見140元，報133.2元，升1.2%；泡泡瑪特（9992）半日跌3.2%，報72.15元。

油股回落，中海油（0883）跌2.6%，報7元，中石油（0857）跌1.2%，報2.38元。

體育用品股逆市揚，安踏（2020）升2%，報111.3元，特步（1368）升2.2%，報3.27元，李寧（2331）升2.1%，報48.25元。

【10:59】安踏李寧獲追捧 後者破頂

藍籌新貴安踏（2020）逆市升3.6%，最新報113元，早前獲大行唱好的李寧（2331）今早創新高，最新報48.65元，升6%，特步（1368）升1.9%，最新報3.26元。

【10:31】騰訊阿里續向下

科技股未見起色，騰訊（0700）最新報562.5元，跌1.5%，阿里（9988）跌2.1%，最新報246.2元，京東（9618）最新報305元，跌3.2%，美團（3690）最新報277.4元，跌1.8%。

不過小米（1810）卻逆市破頂。早段曾插1.7%至28.7元，後再抽高29.95元高位，現造價29.9元，升2.4%。

【09:45】京東健康再創新高

上周五掛牌的泡泡瑪特（9992），宣布悉數行使超額配售權，今早股價回落，最新報71.4元，跌4.2%；至於將獲納入多項指數的京東健康（6618），今早再創新高，最新報137.2元，升4.3%。

【09:36】亞股早段疲弱

亞太區股市早段疲弱，日股跌27點，報26703點，澳洲ASX 200指數最新報6643點，跌17點，台灣加權指數最新報14255點，升44點，韓國KOSPI指數最新報2758點，跌4點。

【09:29】內地股市低開

內地股市今早輕微低開，上證最新報3366點，低開2點，深成最新報13682點，低開9點，滬深300低開3點，報4931點，創業板高開1點，最新報2727點。

【09:20】恒生指數高開16點

恒生指數高開29點，開報26418點。國企指數低開11點，報10431點。內地互聯網巨頭遭遇《反壟斷法》，ATMJ繼續弱勢，騰訊（0700）平開，報571元。阿里（9988）跌0.6%，開報250元。美團（3690）升0.1%，報283元。京東（9618）跌2%，報309元。

友邦（1299）高開1.7%，開報91.5元。港交所（0388）微升，報388元。滙豐（0005）升0.5%，報41.55元。中銀香港（2388）跌1%，報24.4元。